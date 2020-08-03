狂推文30則 川普左批對手右誇政績

近來民調不斷下滑的川普總統，2日一早便在推特連續推文30則，左批選舉對手白登(Joe Biden)，右誇自己的政績。

川普在連續推文發布中，轉推了福斯新聞網(Fox News)「沃特斯的世界」(Watters` World)1日晚間節目精彩片段剪輯。影片內容為川普長子小唐納‧川普(Donald Trump Jr.)受訪時指稱，一想到白登當選就有權決定是否按下核武啟動鈕，「感覺非常恐怖」。

儘管美國新冠病毒疫情持續延燒，並不斷惡化，川普在推文中卻力讚自己對疫情處理很棒。

川普推文寫道：「中國病毒在全世界大爆發，就連某些原本對於疫情控制良好的國家，也難逃其害。假新聞媒體並不會報導這些。美國將變得比以前更加堅強茁壯，很快的！」

對於美國疫情，川普持續甩鍋中國，但美國廣播公司新聞部(ABC News)與市場研究調查機構易普索(Ipsos)聯合公布最新民調統計顯示，高達66%受訪美國民眾不認同川普處理疫情危機的方式。

在今年7月29日至30日間進行訪查的這項最新民調顯示，僅34%受訪民眾對川普的疫情處理表示滿意，比7月初川普疫情處理滿意度調查最低點相比，增加了1%。若以受訪者種族區分，逾半白人受訪者不贊同川普過去數月來處理「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)示威抗爭的方式，72%的西語裔民眾及92％的非洲裔民眾，同樣不滿意川普處理群眾抗爭的手段。

另外，川普也轉推了競選團隊的推文，內容是川普要求為民眾發放第二波紓困現金支票。

川普在周日早晨連續推文，鎖定白登做為攻擊重點。根據近日公布的多項民調，在幾個攸關大選結果的關鍵州，川普的支持度都落後於白登。

但川普轉推了「沃特斯的世界」節目主持人沃斯特(Jesse Watters)的評論：「不要輕信從媒體或社群網站得知的謊言，聲稱白登可能勝選。這場選舉的勝負將會非常接近。不過，川普總統贏面還是比較大。」