白登副手可能人選 巴斯為親古巴過往辯護

可能擔任白登副手，一起出馬角逐下屆正、副總統的民主黨籍聯邦眾議員卡倫．巴斯(Karen Bass，加州)，2日為自己年輕時曾前往古巴，以及在古巴獨裁者卡斯楚死後曾發表「同情」悼詞等事辯護，指出自己的古巴立場與前總統歐巴馬相同，最後強調一切都屬共和黨的挑刺、抹黑。

美聯社報導，巴斯表示自己2016年把卡斯楚稱為「統帥」，當時是想向古巴人民致上悼念之忱，悼詞裡另把卡斯楚之死稱為「古巴人民的重大損失」，現在遭佛州某些古巴流亡人士痛罵。巴斯出身加州，她表示不曉得那個詞彙在佛州的政治意味。

巴斯現身國家廣播公司(NBC)「會見新聞界」(Meet the Press)節目，表示發表悼詞之後，馬上與出身佛州的眾院同仁討論，才了解有些事不該那樣說，自己「不會再那麼做」。白登正在挑選副手，巴斯名列前茅，但她與古巴有幾十年情誼，目前遭到挑剔，原因在可能影響佛州選情；佛州是搖擺州，11月總統選舉時倒向白登或川普都有可能。

巴斯表示，自己在20來歲時曾前往古巴幫忙蓋民宅；當選國會議員後，更多次前往古巴，參與文化交流，了解古巴醫療系統。她說自己的母親死於糖尿病，父親因肺癌去世，而古巴有這兩類藥物。但巴斯強調，這無法替卡斯楚政權之殘暴開罪，她曉得古巴沒有新聞、結社自由。

巴斯說，自己不是「卡斯楚同情人士」，看待古巴的政策與歐巴馬政府一致，認為要改變美、古關係，最好的方式就是更密切交往；最近共和黨籍聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio，佛州)對她的批評，動機全出自政治。巴斯指出，共和黨已下決心把整個民主抹黑成社會主義人士及共產黨，所以魯比歐的抹黑，不論針對她或她可能出任白登副手，都不叫她意外。