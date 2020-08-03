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白宮立場混亂 微軟併抖音喊卡

聯合報 / 編譯李京倫／綜合報導
川普日前表明將在美國禁用TikTok後，微軟暫停收購TikTok。（法新社）
川普日前表明將在美國禁用TikTok後，微軟暫停收購TikTok。（法新社）

華爾街日報引述知情人士報導，來自中國大陸的短影音社交軟體「海外版抖音」TikTok，在美國的存亡進入關鍵時刻。美國總統川普七月卅一日表明將在美國禁用TikTok後，微軟已暫停有關收購TikTok在美運營權的談判。收購案尚未確定破局，端視川普會否改變立場而定。

知情人士指出，川普近來表明打算禁用TikTok，已讓TikTok在談判中做出更多讓步，包括同意未來三年內在美國增加多達一萬個職缺，TikTok母公司字節跳動創辦人張一鳴也已同意出售他在TikTok新公司的股份。在川普發表相關言論前，張一鳴原打算在新公司內保留少數股權。

知情人士說，交易談判並非毫無轉寰空間，目前兩家公司正努力弄清白宮想法，並探究白宮是否打算採取進一步行動，讓TikTok難以在美國運作。

知情人士說，白宮已參與討論數周，且打從一開始就明確表示，希望最後結果是TikTok「由美國人擁有」。兩家公司原先認為，交易大框架可望在三日達成，不料川普表態要封殺TikTok，讓兩家公司措手不及。

相關訊息的混亂，反映出白宮內部立場分歧。華爾街日報說，財政部長米努勤和國務卿龐培歐贊成微軟買下TikTok，白宮律師西波隆和白宮副國安顧問博明也試圖促成這筆交易。

但白宮其他人士，尤其是貿易顧問納瓦羅則敦促川普對TikTok採取更強硬立場。納瓦羅曾說，不相信TikTok賣給美國公司就能解決國家安全問題。

微軟雄心勃勃想藉收購TikTok，在社群媒體上與臉書競爭。TikTok聲稱在美國有一億用戶，由於近年花費大量資金爭取用戶，因此尚未盈利，但內部預估今年營收將達十億美元，明年可達六十億美元。

微軟正在洽談收購TikTok美國公司的消息曝光後，川普七月卅一日搭空軍一號從佛州返回華府時說，他寧可直接禁用TikTok。川普說：「我們要在美國禁用TikTok，我有權這麼做。」

白宮發言人一日聲明說：「政府對TikTok的國家安全疑慮深表關切。我們將繼續評估未來政策。」

TikTok 白宮 川普

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