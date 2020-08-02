美軍方結束搜救 8名士兵預計無人生還

（德國之聲中文網）上周四，美海軍陸戰隊在南加州海岸附近進行訓練演習時，一輛載有16人的兩棲突擊車突然進水，造成1人死亡、8人失蹤、2人受傷。美海軍派出驅逐艦、直升機和兩棲艦艇等在1000多平方海裡的地區對失蹤者進行搜救。

時隔40小時後，第15海軍陸戰隊遠征部隊指揮官克裡斯托弗‧布朗齊（Christopher Bronzi）上校在一份聲明中表示對決定結束搜救深感痛心，搜救工作將轉向尋找失蹤士兵的遺體。

樂然／文木（法新社）

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