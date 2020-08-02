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600元失業津貼 兩黨同意可溯及既往

世界日報 / 編譯陳韻涵╱綜合1日電
面對政治人物施壓恢復已到期的每周600元額外失業津貼，以及挹注學校重啟的呼聲，兩黨議員1日罕見地加班在周末繼續協商紓困案；經過三個小時的折衝後，雙方都表示有進展，但分歧仍然很大，下周將繼續協商。磋商雙方代表也同意，額外失業津貼將會溯及既往。 美聯社
面對政治人物施壓恢復已到期的每周600元額外失業津貼，以及挹注學校重啟的呼聲，兩黨議員1日罕見地加班在周末繼續協商紓困案；經過三個小時的折衝後，雙方都表示有進展，但分歧仍然很大，下周將繼續協商。磋商雙方代表也同意，額外失業津貼將會溯及既往。 美聯社

面對政治人物施壓恢復已到期的每周600元額外失業津貼，以及挹注學校重啟的呼聲，兩黨議員1日罕見地加班在周末繼續協商紓困案；經過三個小時的折衝後，雙方都表示有進展，但分歧仍然很大，下周將繼續協商。磋商雙方代表也同意，額外失業津貼將會溯及既往。

這項最新的新冠肺炎紓困法案是疫情發生以來國會第五次立法紓困回應，也可能是11月大選前最後一次。

就短期而言，當局願意展延甫過期的600元失業津貼，但老舊的州政系統可能需要數周恢復津貼發放程序。白宮對民主黨提出的資助州與地方政府、增加糧食券，以及協助租屋者和房東等提案，抱持猶豫態度，認為花錢太多。

包括額外失業津貼600元的紓困「關懷法」(CARE Act)已在7月31日正式到期結束，但新冠疫情在全美未減反增，確診人數仍是天天創新紀錄。新一輪的紓困法仍是遙遙無期。

「這是我們開過最長的會議，比以往的會議還有更多進展」；參與1日周末磋商的民主黨籍參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)說：「我們還沒結束，但有很多具成效的討論，現在兩方都知道彼此的目標。」

舒默、眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)、財政部長米努勤(Steven Mnuchin)，以及白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)開會三小時後，舒默和波洛西同台發表前述聲明。

民主黨領袖希望擴大協議，川普與參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)等共和黨高層亦然，但參院半數共和黨、今年不用面臨艱困選舉的大部分保守派議員，很可能反對任何協議。

波洛西在磋商結束後，提及糧食補助和通訊投票基金；她和舒默對此次會談的成果，較過去幾次來得樂觀。

波洛西說：「我們必須擺脫病毒才能重啟經濟，安全地開放校園，為了達到此目標就不能刪美國勞工的津貼。」

米努勤說，恢復600元額外失業津貼對川普而言，至關重要。

「我們仍有許多分歧，我不想說協議即將達成，因為並非如此」；梅杜斯則說：「各方仍有歧見，但我們確實有好的進展。」

參院共和黨反對600元額外津貼計畫，稱這會讓失業金比本薪高的人拒絕返回職場；但隨著額外津貼計畫到期，這些人的爭辯立場也變得薄弱。

此外，川普也釋出希望暫時維持600元津貼的訊號；他7月31日明確推文寫道，支持展延600元計畫並批評舒默。

華盛頓高層同意，國會必須在未來幾天或幾周通過進一步的紓困法案，除了延長每周額外600元的失業津貼外，還有新一波每人1200元的現金補助，以及針對州、企業和貧者的數千億元資助計畫等。

面對政治人物施壓恢復已到期的每周600元額外失業津貼，以及挹注學校重啟的呼聲，兩黨議員1日罕見地加班在周末繼續協商紓困案；經過三個小時的折衝後，雙方都表示有進展，但分歧仍然很大，下周將繼續協商。磋商雙方代表也同意，額外失業津貼將會溯及既往。 美聯社
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失業 共和黨 民主黨

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