一夕風雲變！川普喊封殺 微軟暫停收購TikTok

華爾街日報引述未具名知情人士報導抖音(TikTok)在美國的存亡只在一念之間。在川普總統7月31日明確表達反對交易立場後，微軟(Microsoft)已暫停有關收購短影音平台抖音(TikTok)在美運營權的談判；收購案尚未胎死腹中，端視川普會否改變立場而定。

字節跳動同意讓步 出脫在美股份

知情人士指出，川普近來針對有中資背景的TikTok說法，已讓TikTok在談判中做出更多讓步，其中包括同意未來三年內在美國增加多達1萬份職缺；TikTok母公司北京字節跳動科技公司(Bytedance Ltd.)創始人張一鳴也已同意出售其股份。

在川普發表相關言論前，張一鳴原打算在新的公司內保留少數股權。但目前已表示放棄新公司的所有股權。

買賣就快談成 川普突然轉彎

微軟正在洽談收購TikTok美國公司的消息曝光後，川普31日搭空軍一號從佛羅里達州返回華府時向媒體表示，他寧可直接禁用TikTok。川普說：「我們要在美國禁用TikTok；我有權這麼做。」他還說最快1日就會宣布。

知情人士說，微軟正與字節跳動進行深入談判，雙方均認為這筆交易符合白宮目標，亦即由美國公司來經營；交易大框架甚至可望在3日達成。如今川普表態要直接封殺TikTok，連美國的公司經營都不准，讓兩家公司都感到「措手不及」。

另一知情人士說，白宮已參與數周討論，且打從一開始就明確表示，希望最後結果是TikTok「由美國人擁有」。財政部官員31日上午告訴美國外來投資委員會，微軟即將與字節跳動達成交易。

白宮發言人1日聲明，「政府對TikTok有非常嚴重的國家安全關切。我們將繼續評估未來政策。」

知情人士說，據信交易談判並非毫無轉寰空間，一些高階主管希望川普改變心意允許交易繼續，因為「交易是按他的要求進行的」。目前兩家公司正努力弄清白宮想法，並探究白宮是否打算採取進一步行動，讓TikTok難以在美國運作。

白宮訊息錯亂 兩派意見分歧

相關訊息的錯亂，反映出白宮內部對於適切行動方針的立場分歧；據了解，財政部長米努勤(Steven Mnuchin)和國務卿龐培歐(Mike Pompeo)贊成微軟買下TikTok；白宮律師西波隆(Pat Cipollone)和白宮副國安顧問博明(Matthew Pottinger)也試圖促成這筆交易。

但白宮其他人士，尤其是貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)則敦促川普對TikTok採取更強硬立場；納瓦羅曾說不相信TikTok賣給美國公司就能解決國家安全問題。

TikTok老總嗆聲：我們留在美國

微軟雄心勃勃想藉收購TikTok，在社群媒體上與Facebook競爭；微軟最初計畫是讓TikTok獨立運作。TikTok聲稱在美國有1億用戶，由於近年花費大量資金爭取用戶，因此尚未盈利，但內部預計今年收入將達10億元，明年可達60億元。

TikTok美國總經理凡妮莎·帕帕斯（Vanessa Pappas）1日在抖音平台感謝每天使用TikTok的美國人，並稱「我們哪兒都沒打算去。我們正在開發最安全的應用程序，因為這是該做的事。」

川普總統以國安為由，即將宣布總部在北京「字節跳動」抖音海外版TikTok在美禁用。 法新社