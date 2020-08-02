疫情下部分州堅持開學 大學生期待：我一點也不擔心

疫情持續延燒之際，部分地區的校園似乎不畏病毒的攻勢，搭配嚴謹的衛生安全和防疫措施後，仍堅持開放校園，而學生們更是在歷經上半年的封鎖後，對新學期的到來感到躍躍欲試。

校園的防疫措施包羅萬象，例如北卡羅來納州的依隆大學(Elon University)，在開學前幾周就先向7000多名學生寄出篩檢病毒的測試工具組。

緬因州的科爾比學院(Colby College)則是在學生們到校時先進行檢測，而且開學前兩周會每周進行三次篩檢，之後到學期結束前，每周維持兩次篩檢；另外，羅德島大學(University of Rhode Island)將縮減宿舍規模，以方便執行社交安全距離。

北卡州立大學(North Carolina State University)7月31日的迎新活動中共有900名大學生返校，除了人人保持社交安全距離，現場還有志工發送口罩；北卡州大的洛麗(Raleigh)校區，也將住宿規模從1萬人縮小至6700人，學生入住報到的時間也會比以往延長一些。

西維吉尼亞州立大學(West Virginia State University)的校舍延長八天讓學生報到，為能使彼此錯開時間，每組學生有兩個小時可以安置個人的物品，之後必須立刻返家，直到8月10日開學才可以回到校舍。

另外也有年輕氣盛的大學生迫不及待返校，俄亥俄州哥倫布市(Columbus)一名大二生尚克力(Jihad Shockley)，同時也是男子籃球隊的成員之一，他說：「我一點也不擔心，如果你感染了，你也只能隔離14天，然後祈禱好事降臨。」

另外一名大一新生瑟西(Nicholas Cecil)因為疫情而錯過高中最後一年的球季比賽和畢業舞會，但新學期他即將加入西維吉尼亞州大的棒球隊；他興奮地說：「這是我人生的新章節，我會認識新朋友、增進我的球技，而且變得更獨立。」