美爭論紓困方案 補助終結現失業危機

美國千萬失業民眾領不到失業救濟金了！美國政府之前通過的紓困方案中，有針對失業民眾每周發放600美元的失業救濟金，不過因為共和黨與民主黨針對紓困規模喬不攏，在預算到期前提不出新方案，因此失業補助將於近期結束。美國第2季經濟已衰退9.5%、年度失業率預估達11.1%，沒了補助的民眾，生活將再次陷入困頓。

共和黨怨無理抵制

根據《英國廣播公司》報導，美國政府先前通過的紓困預算中，對於失業的民眾每周可發放600美元的失業救濟金，之前還一次性為8000萬名符合資格的民眾發下一次性、1200美元的生活津貼，希望可以緩解因為疫情影響無法出門工作的困境，不過600美元的方案將於近日到期，國會卻未通過新的預算。

原因是兩黨在國會的協商僵持不下：民主黨希望可以再次大規模、完整的紓困，但是共和黨不希望擴大規模，眼看救濟金將到期，共和黨也拋出發400美元、再延長一周等方案，但在眾議院通通遭到人數優勢的民主黨封殺，這也讓共和黨籍的米道斯向媒體抱怨，民主黨只是在進行政治鬥爭的鬧劇。

民主黨要完整配套

但《奇摩財經》提到，民主黨以眾議院院長裴洛西、參院領袖舒默等人為首，仍堅持需要完整的紓困方案，他們認為美國受到疫情的影響將會延續到明年，因此除了600美元的補助需要延續到明年，政府還需要再推出大規模的刺激方案，現有的、或是共和黨規模較小的方案，仍無法帶領美國度過難關。

美國目前失業人口預計3000萬人，可以領失業救濟金的人數至少1000萬，而第2季的經濟衰退9.5%，整年預估衰退32.9%，這些經濟數據對於川普的選情極為不利，也讓他在協商破局時發文抱怨民主黨在玩政治遊戲，並呼籲民眾看清民主黨的真面目，在總統與參議員大選不要投給他們。

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