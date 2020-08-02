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川普要禁TikTok 網紅恐丟生計 求粉絲：去其他平台支持

世界日報 / 編譯樊蕙／綜合1日電
總部在北京「字節跳動」被迫要出售「抖音」海外版TikTok。 路透
總部在北京「字節跳動」被迫要出售「抖音」海外版TikTok。 路透

川普總統日前宣布將為國家安全考量禁用影音分享平台抖音海外版TikTok，儘管後來又傳出微軟(Microsoft)可能收購接手，此一決定讓該平台上的眾多網紅哀鴻遍野，不得不著手向數百萬粉絲道別，懇請他們改在Instagram或YouTube等平台上追蹤。

TikTok讓使用者上傳15至60秒的影片，去年開始在年輕族群之間暴紅，在全球估計擁有約10億名使用者，在美國估計就有超過8000萬人使用。

川普在搭乘空軍一號(Air Force One)31日時對記者群說：「就TikTok而言，我們將在全美禁用；我有這項權力；我可以頒布行政命令執行」；川普也明確表示，不支持美國公司接手在國內經營TikTok。

許多年輕人依靠Tik Tok走紅，藉由吸引品牌贊助；一旦TikTok被禁，這些網紅不僅可能失去數百萬名粉絲，更可能無法維持生計。

TikTok的人氣王達米洛姐妹組合，18歲迪克西(右) 20歲的查莉(左)因為上傳兩人合舞影音，大受歡迎。查莉7510萬粉絲，是TikKok的人氣女皇。 圖／取自TikTok
TikTok的人氣王達米洛姐妹組合，18歲迪克西(右) 20歲的查莉(左)因為上傳兩人合舞影音，大受歡迎。查莉7510萬粉絲，是TikKok的人氣女皇。 圖／取自TikTok

16歲網紅查莉‧達米洛(Charli D`Amelio)是該平台粉絲人數最多的網紅，追蹤者人數達7510萬；她的18歲姊姊迪克西(Dixie)也吸引逾3200萬名粉絲追蹤；達米洛姊妹倆來自康乃狄克州諾瓦克(Norwalk)，去年夏天加入該平台，因為上傳歌唱與舞蹈影片而走紅。

今年稍早，查莉成為首位接拍的廣告得以在美式足球超級盃(Super Bowl)時段播放的TikTok網紅；柯夢波丹雜誌(Cosmopolitan)報導，據信查莉每次張貼內容都能賺進多達10萬元。

迪克西已上傳影片表達自己對該平台被禁的反應；而在TikTok擁有5330萬名粉絲的19歲網紅艾迪生·雷(Addison Rae)，則在「推特」(Twitter)上表達自己對於這個消息的反應，懇請粉絲「拜託請送上鮮花」。

一名推特使用者於7月31日寫道：「如果TikTok真的被禁，請立即在所有其他平台上支持並追蹤你喜愛的創作者；你的支持代表的意義比你所知的更多。」

號稱有540萬粉絲的護膚大師Hyram，31日透過TikTok向粉絲道別。 圖／取自TikTok
號稱有540萬粉絲的護膚大師Hyram，31日透過TikTok向粉絲道別。 圖／取自TikTok

TikTok 網紅 川普 廣告 Instagram 抖音

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