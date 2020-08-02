白登延後宣布副手 拖到黨代會提名前一周

民主黨準總統候選人白登(Joe Biden)原預定1日宣布副手人選，但現在將延後；知情人士透露，直到10日的那個星期之前，這個決定可能都不會公開宣布，而屆時距離民主黨召開黨代表大會，正式宣布提名白登參選總統，僅剩一個星期。

副手人選通常會在大會召開前宣布；民主黨本屆黨代表大會將於本月17日揭幕，會期預計四天；白登在做決定前，有一個負責調查副手可能人選的委員會，為他提供資料。

白登近期可望展開與可能人選的一對一談話，對於重視個人關係的總統候選人來說，可能是最重要的篩選流程。

目前最有可能的人選包括加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)、加州聯邦眾議員凱倫‧巴斯(Karen Bass)、以及前總統歐巴馬(Barack Obama)執政時期的白宮國安顧問萊斯(Susan Rice)。

但相關審議過程仍相當易變，競選團隊也已檢視近12位可能人選。

這可說是白登近50年政治生涯中面臨最重大的抉擇；他曾許諾將選一名女性副手，也面對希望他選出首位非裔女性副總統候選人的呼聲；由於這個時刻在歷史上相當重要，許多人敦促白登不要拖太久再宣布。

政治新聞網站Politico報導，曾任康乃狄克州參議員的調查委員會聯合主席陶德(Chris Dodd)擔心賀錦麗曾在辯論舞台上的表現、以及她並未對此表示懊悔；加州多位民選官員與勞工領袖則向調查委員會強調，賀錦麗在加州擁有來自勞工與政治領袖的堅定支持。

根據匿名的知情人士透露，白登也會諮詢歐巴馬的意見；而他的盟友則說，夫人吉兒‧白登(Jill Biden)以及妹妹薇樂莉‧白登‧歐文斯(Valerie Biden Owens)，可能會在這項決策中扮演關鍵角色。

白登的部分贊助者在他正式宣布副手人選前，已經開始計畫舉辦未來的募款活動；他的團隊預期，副手可望能為他的募款行動帶來直接的貢獻。

在可能人選中，賀錦麗被認為是最傑出的傳統資金籌集者，而麻州聯邦參議員伊莉莎白‧華倫(Elizabeth Warren)吸引民主黨進步派選民小額捐款的能力，也得到相當的重視。