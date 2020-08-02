白登延後宣布副手 拖到黨代會提名前一周

世界日報 / 編譯樊蕙╱綜合1日電
調領先的民主黨總統準候選人白登，原定1日宣布副總統競選搭欓，現決定延後一周。圖為白登上月28日在家鄉德拉瓦州視頻競選。 美聯社
調領先的民主黨總統準候選人白登，原定1日宣布副總統競選搭欓，現決定延後一周。圖為白登上月28日在家鄉德拉瓦州視頻競選。 美聯社

民主黨準總統候選人白登(Joe Biden)原預定1日宣布副手人選，但現在將延後；知情人士透露，直到10日的那個星期之前，這個決定可能都不會公開宣布，而屆時距離民主黨召開黨代表大會，正式宣布提名白登參選總統，僅剩一個星期。

副手人選通常會在大會召開前宣布；民主黨本屆黨代表大會將於本月17日揭幕，會期預計四天；白登在做決定前，有一個負責調查副手可能人選的委員會，為他提供資料。

白登近期可望展開與可能人選的一對一談話，對於重視個人關係的總統候選人來說，可能是最重要的篩選流程。

目前最有可能的人選包括加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)、加州聯邦眾議員凱倫‧巴斯(Karen Bass)、以及前總統歐巴馬(Barack Obama)執政時期的白宮國安顧問萊斯(Susan Rice)。

但相關審議過程仍相當易變，競選團隊也已檢視近12位可能人選。

這可說是白登近50年政治生涯中面臨最重大的抉擇；他曾許諾將選一名女性副手，也面對希望他選出首位非裔女性副總統候選人的呼聲；由於這個時刻在歷史上相當重要，許多人敦促白登不要拖太久再宣布。

政治新聞網站Politico報導，曾任康乃狄克州參議員的調查委員會聯合主席陶德(Chris Dodd)擔心賀錦麗曾在辯論舞台上的表現、以及她並未對此表示懊悔；加州多位民選官員與勞工領袖則向調查委員會強調，賀錦麗在加州擁有來自勞工與政治領袖的堅定支持。

根據匿名的知情人士透露，白登也會諮詢歐巴馬的意見；而他的盟友則說，夫人吉兒‧白登(Jill Biden)以及妹妹薇樂莉‧白登‧歐文斯(Valerie Biden Owens)，可能會在這項決策中扮演關鍵角色。

白登的部分贊助者在他正式宣布副手人選前，已經開始計畫舉辦未來的募款活動；他的團隊預期，副手可望能為他的募款行動帶來直接的貢獻。

在可能人選中，賀錦麗被認為是最傑出的傳統資金籌集者，而麻州聯邦參議員伊莉莎白‧華倫(Elizabeth Warren)吸引民主黨進步派選民小額捐款的能力，也得到相當的重視。

民主黨 募款 歐巴馬 白宮 拜登

延伸閱讀

聯邦眾議員巴斯 拜登副手大黑馬？

務實又擅當搭橋者 巴斯成為拜登副手領先人選

美國狗公園夫婦除口罩野餐 加州大媽暴怒狂噴胡椒

大選倒數百日 白登女副手4人搶出線、非裔搶眼

相關新聞

川普要禁TikTok 網紅恐丟生計 求粉絲：去其他平台支持

川普總統日前宣布將為國家安全考量禁用影音分享平台抖音海外版TikTok，儘管後來又傳出微軟(Microsoft)可能收購接手，此一決定讓該平台上的眾多網紅哀鴻遍野，不得不著手向數百萬粉絲道別，懇請他們改在Instagram或YouTube等平台上追蹤。

南加州林火8000人撤離 延燒4000英畝控制程度0%

美國南加州河濱郡（Riverside County）消防局表示，郡內昨天爆發野火後不受控地迅速蔓延，截至今晚已延燒超過4000英畝，近8000郡民被迫撤離。

白登延後宣布副手 拖到黨代會提名前一周

民主黨準總統候選人白登(Joe Biden)原預定1日宣布副手人選，但現在將延後；知情人士透露，直到10日的那個星期之前，這個決定可能都不會公開宣布，而屆時距離民主黨召開黨代表大會，正式宣布提名白登參選總統，僅剩一個星期。

外交政策逆轉？白登若入主白宮 或廢除川普多項政策

距離總統大選僅三個月，民調領先的民主黨篤定提名人白登被外界看好；美聯社分析認為，若白登11月勝選入主白宮，將會廢除或大幅修正川普總統許多重要而又肆意妄為的做法，美國外交政策會出現大逆轉。

「沒人喜歡我」川普人氣下滑 盟友也保持距離

川普總統面對疫情、經濟和種族等議題處理失當，讓他人氣直落，現在連盟友也和他保持距離；「沒有人喜歡我。」他說：「這只是我個性問題，就這麼簡單。」

「牛仔挺川普」領袖發歧視視頻 川普急切割

「牛仔挺川普」(Cowboys for Trump)組織創始人兼領袖格里芬(Couy Griffin )，由於發布視頻說非裔運動員應「返回非洲」，結果遭川普競選團隊切割。

美專家：開發商可能釋股權或出售以維持TikTok

基於國安及審查疑慮，美國總統川普有意禁用中國影音分享應用程式TikTok。專家認為，最有可能的發展是中國開發商完全釋出股權或由美國企業收購，好讓這個應用程式持續運作。

聯邦眾議員巴斯 拜登副手大黑馬？

路透報導，美國民主黨總統參選人拜登，料將在未來幾天與他心目中最滿意的幾名副手人選面談，結果應會在民主黨全國代表大會十七日...

在今年美國每三家餐館 就有一家可能關門大吉...

一項最新預測指出，在今年，美國每三家餐館就有一家可能永久倒閉，凸顯新冠肺炎疫情正大幅傷害擁有百萬勞工的美國餐飲業。

形象重創！艾倫透露不想幹了 長達17年節目恐告終

美國知名電視脫口秀主持人艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres）近來屢被控旗下工作環境不佳，苛薄對待工作人員，母集團...

歐巴馬等名人推特遭駭詐財 主謀竟是17歲少年

社群媒體推特（Twitter）日前遭駭，駭客接管包括美國前總統歐巴馬在內許多名流的推特帳號後，發文向人詐取比特幣。美國檢...

調查：多數選民支持通訊投票 但也擔心舞弊

紐約時報(NYT)報導，根據多項調查，全美絕大多數民眾支持擴大使用通訊投票，但選民似乎也容易受到相關的假訊息影響；路透與易普索...

熱門新聞

世界第一位前臂長著生殖器的男人 理由很悲劇…

形象重創！艾倫透露不想幹了 長達17年節目恐告終

孟晚舟引渡案 加拿大：已滿足引渡美國要求

救人喔！網購旗袍脫不掉 正妹作家掙脫崩壞照笑翻20萬網友

這樣也被罵？梅根未出席哈利堂妹婚禮 卻被爆毀掉新娘好心情

東京澀谷驚現透明廁所鎖門秒變不透明 背後用意原來是這樣！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。