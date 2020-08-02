外交政策逆轉？白登若入主白宮 或廢除川普多項政策

距離總統大選僅三個月，民調領先的民主黨篤定提名人白登被外界看好；美聯社分析認為，若白登11月勝選入主白宮，將會廢除或大幅修正川普總統許多重要而又肆意妄為的做法，美國外交政策會出現大逆轉。

在地域方面，從中東到亞洲，從拉丁美洲到非洲，尤其是歐洲；在議題方面，從貿易、反恐、軍備控制乃至移民等，白登及他的幕僚勢必在國際舞台上掀起一場改變美國的翻天覆地變化。

中國問題上，白登反而較少批評川普對中國採取的行動，甚至他的競選團隊質疑川普政府對中國是雷聲大、雨點小；因此在他任內，美中關係或仍不很順利。

川普以「美國優先」政策下，與傳統盟友交火，以懷疑的態度肆意侮辱，不斷退出國際組織，但卻熱情對待俄羅斯總統普亭、北韓領袖金正恩。很少人會相信白登會繼續這樣做。

從歷史上看，不管民主共和兩黨誰入主白宮，外交政策不會發生重大變化，盟國及對手都不會改變，然而川普改變了一切。

具有參議員和白宮經驗的白登或許能迅速撥亂反正；他本周初在德拉瓦州向媒體表示，他知道「如何在國際上做得更好」，並指川普對此一無所知。

目前白登的競選團隊有一支經驗豐富的外交政策顧問團隊，甚至歐巴馬時代的白宮國家安全顧問和聯合國大使蘇珊‧萊斯(Susan Rice)或會成為他的顧問。

白登已承諾上任第一天會廢除川普的政策，包括撤消禁止穆斯林國家移民的命令、恢復對世衛的資助、停止反對「巴黎氣候協定」，還會召集北約最高領導人宣布美國外交政策，進一步加強夥伴關係。

在具體政策方面，一般相信，白登會恢復美國在聯合國機構中的會員資格，例如聯合國教科文組織。在中東問題上，會恢復巴勒斯坦權力機構。他也會嘗試提高美國在非洲大陸的知名度，因為非洲已成為與中國競爭的新戰場。

在亞洲，他會恢復美國的傳統立場，支持美軍駐軍日本和韓國。對於拉丁美洲，移民政策將會改變，有望恢復歐巴馬時代與古巴的接觸政策。