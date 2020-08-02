「沒人喜歡我」川普人氣下滑 盟友也保持距離

川普總統面對疫情、經濟和種族等議題處理失當，讓他人氣直落，現在連盟友也和他保持距離；「沒有人喜歡我。」他說：「這只是我個性問題，就這麼簡單。」

有線電視新聞網(CNN)報導，川普的一舉一動連帶使共和黨窒礙難行，卻也對自己陷盟友不利毫不在乎。他將人氣下滑歸咎於「個性」和「沒人喜歡我」，等於將自己邊緣化；他相信陰謀論與質疑科學，讓越來越少人願意與他站在同一陣線。

幕僚表示，川普在總統大選不到100天之際，逐漸了解他已陷入自己挖的坑；也有消息人士指出，當他與友人對談，越來越多抱怨與牢騷，卻不見改變的決心。

過去幾個月以來，川普釋出「沒人喜歡我」的訊息，對捲土重來的新冠肺炎疫情，似乎也顯得無能為力。他7月30日說：「事實就是這樣。」，表示這不是任何人的錯，似乎已感到厭倦，與疫情的擴散已感到不意外和無力。現在就連共和黨大老，也放棄川普將實施全國統一的防疫策略。

川普一度放話試探延後總統大選，結果連共和黨人都立即強烈反對；連他非正式顧問、國會參議員葛理漢(LindseyGraham)都說：「我不認為這是好點子。」

盟友參議員克雷默(Kevin Cramer，北達科他州)也說：「我看到就笑了，這會消耗非常多人力。很久之前開始，我對他的任何作為開始感到不意外。」

下一輪紓困案的協調過程中，川普政府提出超過17億的預算建造聯邦調查局(FBI)總部，讓人感到匪夷所思；共和黨參議員柯寧(John Cornyn，德州)則說：「紓困案裡面有太多無關緊要的東西了。」參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)也對此感到意外；無法獲得任何支持，白宮只能黯然表示，紓困案並不會因此受影響。

本周川普也對堪薩斯州的初選感到漠不關心，顯示他現階段只關心自身利益。幕僚日前也希望川普加入前總統歐巴馬、小布希和柯林頓的行列，出席非裔國會議員和民權鬥士路易斯(John Lewis)的葬禮，但他仍舊缺席，指派副總統潘斯出席。