「牛仔挺川普」領袖發歧視視頻 川普急切割

「牛仔挺川普」(Cowboys for Trump)組織創始人兼領袖格里芬(Couy Griffin )，由於發布視頻說非裔運動員應「返回非洲」，結果遭川普競選團隊切割。

格里芬表示，川普競選團隊的代表已跟他接觸，說會與其組織的活動保持距離。「這名代表告知我，若然有人問及總統有關『牛仔挺川普』之事時，他會這樣回應。」格里芬表示明白，他的組織已與川普競選活動無關。

「牛仔挺川普」顧名思義是力挺川普，川普也曾與格里芬會晤，並轉發該組織的一些推文，目前仍不清楚彼此保持距離到什麼程度，川普競選團隊的副新聞秘書扎格(Samantha Zager)沒有回應媒體查詢。

格里芬早前在臉書直播，指責有些非裔運動員在NFL比賽中唱出傳統上稱為非裔國歌的「Lift Every Voice and Sing」。格里芬指這些非裔運動員想摧毀「我們的國家」，他們大可以在非洲組成足球隊，在那兒可以演奏非裔國歌。

他在視頻中說「這是美國，我們今天演奏美國國歌。」

格里芬還提議給有色人種上他所聲稱的「101」種族認同課程，若不先認定自己是「美國人」，或反對攜帶武器權利的第二修正案者，都應離開美國「回家」。

由於「回到原籍」這樣的言論，數十年來是針對美國移民及非裔的種族主義侮辱用詞，因此格里芬的視頻一公開，即遭到各方猛烈抨擊。

包括新墨西哥州州議會議長埃戈爾夫(Brian Egolf)及聯邦眾議員瑞揚(Ben RayLujn)等在內的民主黨人，都指責這是種族主義者。但格里芬辯解，自己的措辭很差，不管怎麼說他都不是種族主義者。

格里芬本身是新墨西哥州奧特羅郡(Otero County)的專員，現在也正面對遭撤職的壓力。