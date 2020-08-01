美國郵政郵件塞車 恐影響11月選票寄送

川普總統的金主德喬伊(Louis DeJoy)被任命為郵政局長後推動新規，意圖降低成本，不過卻積累更多工作，全國各地郵局開始出現來不及投遞的信件；許多郵局員工警告，這些政策恐影響即時寄回11月總統選舉的選票。

華盛頓郵報報導，川普不斷攻擊11月選舉郵寄選票可能出現大規模的選舉詐欺，還暗示不信任郵政寄送選票；郵局員工和工會人員則表示，德喬伊逐漸在營造郵寄延誤是因為政治行動阻擋通訊投票所致的氛圍。

德喬伊原為北卡羅來納州物流業執行長，他過去四年捐贈逾200萬元給共和黨政治委員會；出任郵政局長後，他在7月中批准多項改變，希望降低負債累累的郵政成本，這些行動包括禁發加班費、提早關閉分類機器，以及要求郵差必要時不管信件，避免白跑一趟或送信到太晚。

根據多名郵局員工和工會領袖，這些新政策導致全國各地零星積累至少兩天的工作量，甚至還包含急件。郵差必須手動分信，反而增加派送時間；由於路線變更與規畫，郵局內積累好幾箱的待送信件；而且因為不能超時工作，員工說信件塞車的情況不斷惡化。

各州積極尋求擴大今年秋季的郵寄選票，但全國郵局員工卻表示，當前情況可能會造成11月選舉的混亂局面。

美國郵政發言人巴登海默(David Partenheimer)表示，最近的改革旨在穩定美國郵政數十年來的財政，這些措施不是為了拖慢郵寄選票或其他郵件寄送速度，他也強調目前這些都只是短暫問題。

巴登海默也表示，有關德喬伊受川普指示的說法毫無根據；他表示，郵政局長由兩黨的州長理事會所指派。

美國郵政工會(APWU)主席戴蒙史坦(Mark Dimondstein)表示，他與郵局員工都擔心，這些新措施可能導致工作量堆積如山，而且可能影響選舉。

許多選民和郵局員工近日回報多起零星問題，包括密西根州、賓州、威斯康辛州和北卡州等關鍵州，他們擔心是否因為該州在總統與參院選舉的重要性而被當成目標。

各地選舉人員也紛紛警告選民，即早投票以免出現可能延誤；美國郵政建議選民至少在選舉日前15天申請選票，並至少在截止日前一周寄回。