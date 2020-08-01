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務實又擅當搭橋者 巴斯成為拜登副手領先人選

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導
民主黨準總統候選人拜登下周將宣布副手，66歲的加州非裔聯邦眾議員卡倫．巴斯(Karen Bass)30日首度與拜登共同出席籌款活動，被認為有可能中選。 美聯社
民主黨準總統候選人拜登下周將宣布副手，66歲的加州非裔聯邦眾議員卡倫．巴斯(Karen Bass)30日首度與拜登共同出席籌款活動，被認為有可能中選。 美聯社

民主黨準總統候選人拜登下周將宣布副手，66歲的加州非裔聯邦眾議員卡倫．巴斯(Karen Bass)30日首度與拜登共同出席籌款活動，被認為有可能中選；外界認為，風格低調樸實的巴斯，因擅長扮演橋樑角色，所以異軍突起。

2008年加州瀕臨金融災難，共和黨州長阿諾史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)等五名代表預算案談判陷入僵局，當時加州首位非裔女眾議員巴斯於5月加入談判，改變了討論基調，協助各方找到共識。

當時的共和黨領袖維爾林斯(Mike Villines)說：「巴斯一加入，一切都改變了；我們開始一點一滴推進，最終有了更大進展。」

巴斯曾任醫生助理和社區組織者，她自稱擁有解決國家經濟、種族和醫療危機的經驗表示，「過去四、五十來，我致力結盟，在各族裔群體和不同政治意識形態間搭起橋樑。我以目標導向，專注完成工作，無論何時我都願意與任何人合作。」

巴斯1990年在洛杉磯成立非營利組織，以「非名人風格領導」為宗旨；與其他競爭拜登副手人選不同，巴斯不忮不求，從未表現出想當副總統的意願，但選民也因此對她幾無所知、缺乏金主基礎，她也沒經過全國性選戰的檢驗。

不過，巴斯在古巴前獨裁者卡斯楚(Fidel Castro)過世時發表的推崇評論，也可能會讓關鍵搖擺州佛州西裔選民不以為然。

巴斯2010年進入國會，現任非裔國會議員連線主席；明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德(George Floyd)被白人警察殺害後，她領導民主黨大修法案、全面檢視執法現況，讓拜登競選團隊更加重視她做競選搭檔的潛力。

拜登和巴斯均有失去子女之慟；1972年的車禍，拜登失去妻子和幼女；巴斯23歲女兒女婿2006年也因車禍喪生。

另方面，中間派民主黨團體Third Way的調查顯示，民主黨有望收復2016年總統大選失去的六大州中的五個州郊區；民主黨可望贏回密西根州和賓州郊區，拿下這兩州。

兩黨目前在佛羅里達州、北卡羅來納州和威斯康辛州郊區幾乎勢均力敵；民主黨希望贏得亞利桑那州郊區多數票，但共和黨目前在該州仍略佔優勢。

若今秋大選拜登拿下密西根州和賓州，並維持喜萊莉．柯林頓2016年贏過川普的州，拜登將獲得268張選舉人票，只需再多贏一個州即可超過270票當選門檻。

民主黨 共和黨 拜登

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