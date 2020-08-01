調查：多數選民支持通訊投票 但也擔心舞弊

紐約時報(NYT)報導，根據多項調查，全美絕大多數民眾支持擴大使用通訊投票，但選民似乎也容易受到相關的假訊息影響；路透與易普索(Reuters/Ipsos)7月31日公布的民調則顯示，全美各政治黨派的民眾普遍擔心，舞弊、干預或選民鎮壓等情事恐影響11月大選。

根據過去數月的全國民調，超過六成的受訪者都表示，支持讓所有選民都能使用不在籍投票(absentee voting)的通訊方式投票；但民調也反映出，在選舉舞弊與安全方面，許多人都相當容易受到假訊息影響。

美國廣播公司新聞網與華盛頓郵報(ABC News/Washington Post)7月中旬的民調顯示，全美49%民眾認為通訊投票「容易出現重大弊端」。

蓋洛普(Gallup)4月的民調也顯示，全國49%民眾認為擴大使用通訊投票會讓選舉舞弊更加猖獗。

但始終有多項研究證實，選舉舞弊非常罕見，包括在如今已全面使用通訊投票的五個州也是如此。

國家公共廣播電台(NPR)與公共電視網「新聞時段」(PBS NewsHour)和馬里斯特學院(Marist College)1月的一份民調，讓民眾從可能對「維護選舉安全與準確」構成威脅的五大因素中做出選擇；結果發現，多數國人表示，誤導的訊息對民主流程構成最大威脅；獨立選民特別擔心會接收到錯誤資訊。

路透與易普索的新民調顯示，全美約有半數登記選民，包括約80%的共和黨受訪者，擔心擴大使用通訊投票，將導致11月3日大選發生大規模舞弊。

67%的兩黨登記選民都表示，相信通訊投票將被準確計算，包括八成民主黨人以及六成共和黨人。

但有八成共和黨人，相較於三成民主黨人，表示他們「擔憂擴大使用通訊投票，會導致投票過程中發生大規模舞弊」。

這份民調也發現，八成共和黨人，相較於四成民主黨人，都擔心無資格的人參與投票。

多為非裔和西語裔選民的地區，投票的隊伍往往排得更長，這些地區的民眾有時並不容易親自投票；如果川普總統阻止民眾使用不在籍投票方式，投票維權人士擔心，這些地區民眾的公民權可能因此遭到剝奪。