結果不定、訴諸法院…美國總統大位攻防戰 投票日只是起點

在拋出11月3日總統大選延期的視探汽球的第二天，川普總統31日再度警告，表示郵寄投票可能對11月的大選產生紛擾，並預測這回選舉會成為「史上最大的災難」；而民主黨籍的眾院議長裴洛西則反擊說，川普此舉正是為了製造混亂，使民眾感到困惑，進而影響投票率。

「這對我們的國家將造成災難性的傷害。」川普說，「我對這種事的看法一向很準，我想一定是的，否則我不會站在這裡。」

裴洛西在接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說：川普是為了讓更多人聽到後，產生疑慮，降低投票意願。

川普在推特拋出的延後舉行大選之說後，雖然憲法專家立即回應「行不通」，但他的態度無疑預告大選將紛擾不斷，選舉爭議可能持續數周甚至數月，仍無法解決。

路透推測11月3日投票日可能造成紛擾的情況包括：

開票結果遲遲未能出爐

受到美國疫情影響，通訊投票在這次選舉當中將獲得擴大採用，計票過程耗時較久，某些州可能會拖到投票日過後才能完成計票，選務人員則依規定必須以人工方式計票、驗票。

民主黨擔心，計票時間拖延，可能讓川普指稱的「選舉舞弊」陰謀論，更加深化「三人成虎」的效應。

消息人士透露，民主黨候選人拜登陣營沙盤推演的「夢魘狀況」為，11月3日決戰州傳統投票所開票如果川普領先，屆時川普便逕行宣布勝選，但後來加上通訊投票計票結果則是川普落敗，屆時川普便將指控勝利結果「被偷走」。

訴諸法院

各州的選舉訴訟都可能一路上訴到最高法院，如同2000年總統大選，共和黨候選人小布希在佛州以537張領先民主黨對手高爾而勝選；倘若2020年大選訴訟最後也要交給最高法院裁定，目前保守派大法官雖居多，但這不保證裁定結果對川普全然有利。

選舉人團爆發爭議

根據憲法，美國總統是由538位選舉人投票選出；法律專家認為，與選舉人團有關的訴訟，恐怕是較為棘手的。

最高法院本月初裁定， 選舉人不能憑個人意願投票，但如果出現不受控制的「失信選舉人」(faithless electors)應該如何解決，全美有十多州的州法完全沒有規範。

選舉訴訟律師布威爾（Mark Brewer）分析，如果想要避免這次選舉演變成沒完沒了的官司纏訟，最佳之道就是拜登一定要獲得壓倒性的勝利，民主黨必須確保拜登並非險勝而已。