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新冠病毒居家檢測工具 食藥局將核准

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合31日電
FDA核淮居家新冠病毒檢測工具，檢測快速，而且價格便宜。 美聯社
FDA核淮居家新冠病毒檢測工具，檢測快速，而且價格便宜。 美聯社

定期檢測知道自己是否感染新冠病毒者，可能扭轉對抗新冠肺炎的戰役；聯邦食品暨藥物管理局(FDA)本周為新冠肺炎居家檢測敞開大門，讓居民快速、便宜且可以完全在家進行檢測是否染疫，前提是企業不會覺得相關規定太複雜。

FDA局長哈恩(Stephen Hahn)發表聲明，宣布FDA將核准居家檢測時說：「這類型的檢測將成為對抗新冠肺炎的規則改變者，且可能成為國家邁向重啟的關鍵。」

在此之前，FDA尚未允許任何個人或企業販售居家檢測用品。

實驗室能準確檢測新冠病毒，但通常受限有新冠肺炎症狀者，且經常需要幾天後才能得知結果，屆時受檢者可能已經把新冠病毒傳染給他人。

其他檢測較快速但昂貴，且不太可能經常做；以麻州一間診所為例，若無保險負擔，快篩一次要價160元。

新冠肺炎帶原者往往具有很強的傳播能力，且病毒的感染能力在症狀出現前幾天最強。

每周一次或兩次的居家僅測可能讓人們在外出上班上學、搭飛機、參加聚會或探望老人家之前，先自我檢測，讓受測者及時了解是否遭感染，確保自我隔離，以免感染他人。

科羅拉多大學(University of Colorado)檢測專家拉雷默爾(Daniel Larremore)說，FDA將朝正確的方向邁進一步，且可能鼓勵企業追求更廉價、快速的居家檢測。

不過，哈佛大學公共衛生學院流行病學專家米納(Michael Mina)指出，FDA的指南模板讓這類檢測很難普及。

指南模板詳述樣本要如何在檢測者毋須自行將樣本送到實驗室的情況下，收集、分析並呈現結果，同時要求準確率還不能低於實驗室的標準太多。

美國病理學會(College of American Pathologists)主席艾蜜莉‧沃克(Emily Volk)說，目前的簡易快篩可能會有20%的漏網之魚，需要實驗室重複檢測確認，而這些結果通常數日才會出爐。

新冠肺炎

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