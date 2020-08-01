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美國上訴法院推翻波士頓炸彈客死刑判決 改判無期徒刑

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
美國波士頓馬拉松炸彈客佐哈查納耶夫（Dzhokhar Tsarnaev）的死刑判決31日遭推翻，改判終身監禁。路透
美國波士頓馬拉松炸彈客佐哈查納耶夫（Dzhokhar Tsarnaev）的死刑判決31日遭推翻，改判終身監禁。路透

美國一聯邦上訴法院在當地時間31日推翻2013年波士頓馬拉松爆炸案嫌犯佐哈查納耶夫（Dzhokhar Tsarnaev）的死刑判決。

英國廣播公司（BBC）報導，法院表示，佐哈查納耶夫將被改判終身監禁，但美國政府會為另起訴訟，以裁決是否需要對佐哈查納耶夫執行死刑判決。

法院表示，主審法官未排除已認定佐哈查納耶夫為有罪的陪審員。

2013年4月15日，擁有美國永久居留權的車臣裔兄弟、26歲的塔馬蘭札涅夫（Dzhokhar Tamerlan）和19歲的佐哈查納耶夫，在波士頓馬拉松終點線附近放置兩枚炸彈，造成現場三人死亡、260多人受傷，是911事件後，美國規模最大的恐怖襲擊。

塔馬蘭札涅夫三天後在與警方駁火時遭擊斃，佐哈查納耶夫則開車逃逸，一天後即被警方逮捕。

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