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專家佛奇支持率高過總統 川普癟嘴：沒人喜歡我
美國總統川普（Donald Trump）在7月28日的新冠肺炎（COVID-19）疫情記者會上，再次批評中國未能阻止疫情蔓延。他又講到美國傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）的支持率高過自己，他對此感到好奇，並抱怨稱「沒人喜歡我」（nobody likes me）。
川普7月28日在記者會上，多次提及「中國病毒」（China virus）字眼，又批評中國未能阻止疫情的蔓延。川普又稱，美國大部分地區「沒有新冠病毒」（corona-free）。
他說「我們在主要的都市區和大多數熱點地區都看到改善。你可以看看我們國家的大部分地區沒有冠狀病毒。但我們正在密切關注加州、亞利桑那州、德州和佛羅里達州的大部分地區。它（疫情）開始朝着正確的方向下降，我想你很快就會看到它迅速下降。」
川普抱怨：沒人喜歡我
在這場記者會上，川普繼續發表他的心底話，他未有掩飾自己對美國傳染病專家、白宮疫情應對特別小組成員佛奇（Anthony Fauci）支持率高過自己的「妒忌」。
當時有記者問到美國「抗疫隊長」佛奇，川普稱，他和佛奇關係「非常好」，但對佛奇的支持率高過自己感到好奇（curious）。川普說：「他（佛奇）有這麼高的支持率。那為什麼我和政府對病毒獲得的有關評價都不高呢？」他又提到美國白宮冠狀病毒應對協調官伯克斯（Deborah Birx）的支持率也高。
他抱怨稱「沒人喜歡我」，又表示「那只能是因為我的性格，就是那樣」（It can only be my personality. That's all.）。
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文章授權轉載自《香港01》
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