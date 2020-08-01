川普將禁用外國版抖音Tik Tok？ 紐時：微軟想買

美國總統川普31日預告，今天內會提出針對外國版抖音（Tik Tok）的最新政策，美國國家廣播公司新聞網（NBC News）表示，白宮正在運作讓美國公司接手Tik Tok；紐約時報報導，微軟（Microsoft）是可能的買主，但尚未定案。

「我們正在研究Tik Tok，可能禁用、也可能是其他要求，總之選項很多。」川普在白宮一度說，今天就會有答案；當記者在川普搭機離開華府前再次詢問川普，他並未確認。

彭博社報導，川普可能以行政命令方式，公布對Tik Tok的最新政策。直到現在，白宮尚未公布相關命令或措施。

川普政府自7月初陸續拋出要禁用Tik Tok和微信等，與中國大陸有關的社交應用軟體，指這些軟體協助中國大陸政府蒐集美國使用者的個人資訊，破壞隱私，川普自己也承認，封禁TikTok是為報復中國大陸散播新冠肺炎。

但Tik Tok在美國市場廣受年輕族群歡迎，根據統計，今年度用戶將超過4500萬人，是否真正禁用，成為川普政府內部辯論主題；白宮國家經濟會議主席庫德洛（Larry Kudlow）上月16日說，他認為抖音可能與中方母公司的北京字節跳動科技公司脫離，成為一家美國公司；他認為這樣的做法，比美國直接禁用更好，但他拒絕評論該公司的所有權問題。

庫德洛一席話引發聯想，川普31日再度提及Tik Tok政策，媒體也報導出現美國買主，Tik Tok也許可逃過在美國被徹底封殺的命運。

另外，國務院31日再宣布，制裁新疆官員，繼新疆黨委書記陳全國後，新疆生產建設兵團黨委副書記彭家瑞，與前黨委書記孫金龍列入制裁名單；美國財政部宣布，凍結彭孫在美資產並限制入境，新疆生產建設兵團被列入制裁名單，同樣凍結在美資產。