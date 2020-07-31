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過去罵假新聞！ 川普引用華郵報導「他們也說郵寄投票是災難」

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統川普說，他也不想延後選舉，他比任何人更想看到選舉結果，但不能讓選舉受到扭曲。美聯社
美國總統川普說，他也不想延後選舉，他比任何人更想看到選舉結果，但不能讓選舉受到扭曲。美聯社

選戰倒數不到一百天，川普總統30日在推特建議延後總統選舉，遭專家和朝野國會議員接連反對，川普為自己辯護稱，「難道是我想要延後日期嗎？不是，但我不想讓2020選舉成為史上最扭曲的選舉。」

川普上午發文後隨即迎來各界的質疑和反對聲浪，他傍晚在白宮舉行疫情說明記者會時，拿出華爾街日報和華盛頓郵報等，自己過去斥為「假新聞媒體」的報導內容說，連他們都對郵寄投票有疑慮，都曾以災難形容。

川普說，大規模郵寄選票，會被誰給收到呢，這是常識，大家都知道，而且真的可能會發生。

川普表示，不敢想像數以百萬的郵寄選票若發生舞弊，美國民眾無法很快得知誰當選，可能要花上一年才知道選舉結果，且大家都在抱怨俄羅斯與中國大陸等外國勢力影響美國總統選舉，郵寄投票將讓外國勢力有機可乘。

川普說，他也不想延後選舉，他比任何人更想看到選舉結果，但不能讓選舉受到扭曲。

川普說，民主黨極力主張郵寄投票，但他認為風險太高，若是「缺席投票」就可以接受，因為選民在投票日當天無法出現在投票所，事先申請，經過一系列流程後，獲得投票資格，這是相對安全的做法。

事實上，缺席投票與郵寄投票都可能透過郵遞進行，端看各州選舉辦法，有些地方還需事先向選舉主管機關提出自己的請假證明，證實自己投票日當天不在投票地，有些則不需要，只要提出申請，就能以郵寄或傳真方式，回傳有效選票；一般稱為郵寄選票則是，一登記成為選民，自然會在註冊地址收到選票，只要在選舉日前寄回，或是在投票日當天投進票匭。

根據華府智庫傳統基金會統計，20多年來，證實為選票詐欺的案例共1290例，1113例遭司法定罪。

投票 2020選舉 川普

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