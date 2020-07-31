川普提議延後大選 兩黨議員齊聲反對

(德國之聲中文網) 美國總統川普再次批評郵寄投票會傷害選舉的公正性，在推特上建議延後11月的選舉。

他在推特上說: 「全民郵寄投票（還好不是缺席投票），將使2020年大選成為歷史上最不准確和最具欺騙性的選舉。這將使美國非常難堪。（或許可以）推遲選舉，直到人們能夠正確、安心、安全地投票？？」

他的提議旋即遭到國會兩黨議員反駁，包括參議院多數黨領袖麥康諾 (Mitch McConnell)和眾議院多數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)。事實上，全美國唯有國會有權投票改變選舉日期，總統並沒有權力干預。

麥卡錫說:「在美國大選的歷史上，我們從來沒有不舉行選舉，我們應該繼續進行我們的選舉。」

川普遭到各方抨擊之後，就軟化了他的態度。他在白宮見記者時說: 「我想要看到選舉日期改變嗎? 不。」但是他也說「不想要看到一場扭曲的選舉」。

美國經濟嚴重衰退

在川普在推特上提出延後選舉的點子前不久，美國政府正好宣布第二季GDP萎縮32.9%，顯示美國經濟正遭遇經濟大蕭條以來最嚴重的衰退。與去年同期的經濟成長率相比，減少了9.5%。

這個時機巧合促使批評人士認為，川普在推特上拋出延後選舉的想法，並不是嚴肅的提議，而是為了要轉移大眾對經濟下滑的注意力。

德國之聲駐華記者站主任Ines Pohl在社評中寫道: 「美國總統特朗普用盡一切方法否認新冠疫情的嚴重性」，而就在他決定要捍衛經濟而非人命之後，美國第二季度經濟成長率遭遇了史上最嚴重的下滑。Ines Pohl認為，隨著選舉越來越靠近，特朗普的對經濟的承諾無法兌現，特朗普會變得更失控，「讓美國進一步陷入混亂，並且傷害美國的民主基石」。

根據約翰霍普金斯大學的統計數據，美國目前有超過448萬個新冠確診病例、以及超過15萬個死亡病例。

美國洛約拉馬利蒙特大學 (Loyola Marymount University)的法律學教授李維特(Justin Levitt)認為，川普提出延後選舉的「幻想」並不可怕，可怕的是他持續質疑郵寄投票的公正性: 「這是總統又試圖在選舉發生之前，降低選舉過程的公正性的案例...這非常具有摧毀性。」

誰有權改變選舉日期?

美國眾議院議長佩洛西在推特上列出憲法條文，解釋唯有國會有權以投票改變選舉日期。而現在眾議院由民主派掌握多數，因此就算川普寄望國會投票改變選舉日期，也不太可能成功。民調顯示，目前川普的支持率落後民主黨總統候選人拜登。

七月時川普還曾暗示自己若落選不會接受選舉結果，再加上他近日對郵寄投票提出的諸多質疑，拜登和其他民主黨人已經表示正在准備采取措施保護選民與公正選舉。

張慈/鄒宗翰 (路透社、法新社等)

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