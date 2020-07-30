川普拋出延後總統大選構想

美國總統川普30日在推特上發文，拋出延後11月美國總統大選的想法。他指出，郵寄投票可能使今秋大選有舞弊之虞，或許有必要延後舉行。

川普推文說：「在全民郵寄投票（不是缺席投票，那是好的）下，2020年大選將是史上最不正確、且有造假之虞的選舉。會帶給美國極大的難堪。該把選舉延到人民可妥當、確定、安全地投票嗎？」

CNBC報導，歷史學家Michael Beschloss指出，川普並沒有權力片面延後大選，自從19世紀中葉以來，美國國會一直把總統大選日期訂在11月的第一個星期二，此後不曾改變。