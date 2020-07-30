批郵寄投票造成最大騙局 川普呼籲推遲總統選舉

美國總統川普30日在推特建議，「推遲總統選舉，直到民眾可安全正常的投票」。

總統選舉倒數不到一百天，川普民調持續落後，連任前景不樂觀。

川普呼籲推遲選舉，他所持的理由是，在全國實施郵寄投票，將使2020總統選舉，成為史上最不精確且最具欺詐性的一場選舉，將給美國帶來極大尷尬，他建議，「推遲總統選舉，直到民眾可以安全正常的投票？」