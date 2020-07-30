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川普推文提議延後大選

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
美國總統川普。 美聯社
美國總統川普。 美聯社

美國總統川普30日在推特痛批郵寄投票，還說2020年大選將是史上最不準確和最詐欺（the most INACCURATE & FRAUDULENT）的選舉，會讓美國很丟臉。川普接著話鋒一轉，突然提議延後總統大選投票，直到選民可以適當安全地投票，並在文末連打三個問號。

投票 川普 推特

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