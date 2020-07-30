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川普推文提議延後大選
美國總統川普30日在推特痛批郵寄投票，還說2020年大選將是史上最不準確和最詐欺（the most INACCURATE & FRAUDULENT）的選舉，會讓美國很丟臉。川普接著話鋒一轉，突然提議延後總統大選投票，直到選民可以適當安全地投票，並在文末連打三個問號。
With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020
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