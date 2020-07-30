川普推文提議延後大選

多數的療養院因新冠疫情全面禁止訪客，導致佛州57歲的瑪麗‧丹尼爾(Mary Daniel)有114天見不到患有阿茲海默症的丈夫史蒂夫(Steve Daniel)；史蒂夫七年前入院時，瑪麗即答應丈夫「絕不會離開他身邊」，但在這被迫「生別離」的114天裡，瑪麗想盡辦法與史蒂夫團聚，最後終於利用十分創意的方式如願。

2020-07-30 14:31