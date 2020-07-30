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歧視爭議延燒 6成美國人更慎言

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導

怕失言得罪人，美國人越來越不敢在公開場合暢所欲言。因種族歧視議題延燒，研究發現向來重視言論自由、喜歡暢所欲言的美國人，高達六成多越來越會注意自己在公開場合（包含社群平台）的言行舉止，深怕失言被肉搜公審。專家認為，雖然謹言慎行可以減少衝突，但過度壓抑反損害言論自由。

《經濟學人》報導，因美國社會受種族歧視爭議影響，氛圍高度緊繃和敏感，在公開場合、尤其是社群平台發言不當，很可能遭到圍攻批評，甚至失去工作。

但「群眾公審」是否有害言論自由？有人認為言論自由不加以管制，只會造成衝突，然而根據自由主義智庫機構《卡托研究所》的調查發現，如今高達62%的美國人認為，在現今的政治社會氛圍下，無法完整表達自己的觀點。此數據在2017年為59%。

數據結果根據兩黨也有所不同，相比約一半的民主黨人認為自己無法完整表達觀點，川普所屬的共和黨有高達四分之三的受調者認為，自己的言論自由被社會氛圍嚴重壓抑。

教育程度也影響了調查結果。教育程度越高的美國人（民主黨人佔多數）會越謹言慎行，以免影響到工作。卡托的數據顯示，有碩士以上教育程度的美國人，44%會害怕因為表達政治觀點而在職場被歧視，大學教育程度則為34%，高中教育程度則29%。分析認為，教育程度越高的人，越容易在講求多元自由的地方工作，而這些企業通常對保守派意見較為不友善。

美國向來以言論自由為傲，但由於種族歧視議題延燒，大至好萊塢明星或知名企業，會因發言不慎而遭到杯葛，小至一般民眾在網路上暢所欲言都有可能被肉搜撻伐，甚至影響到工作或教育。專家認為，雖然謹言慎行可以暫時避免衝突，但過度壓抑只會損害言論自由，無法容納多元聲音。

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種族歧視

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