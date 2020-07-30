疫情當前！真愛無敵 妻當洗碗工 只為了與住療養院丈夫相聚

多數的療養院因新冠疫情全面禁止訪客，導致佛州57歲的瑪麗‧丹尼爾(Mary Daniel)有114天見不到患有阿茲海默症的丈夫史蒂夫(Steve Daniel)；史蒂夫七年前入院時，瑪麗即答應丈夫「絕不會離開他身邊」，但在這被迫「生別離」的114天裡，瑪麗想盡辦法與史蒂夫團聚，最後終於利用十分創意的方式如願。

66歲的史蒂夫在佛州傑克森維爾(Jacksonville )的Rosecastle at Deerwood養老院，外號「市長」，平日他會「坐鎮」前台，擁抱訪客和送貨員。

白天經營醫療計費公司的瑪麗，每晚都去養老院幫史蒂文換睡衣，兩人再一起躺在床上看電視，直到3月11日。

瑪麗當天接到院方來電，告知為防病毒傳播，全州療養院封鎖，她無法再入院。瑪麗當即自告奮勇詢問有無志工職缺，還提到自己可以帶治療工作犬入院安撫院內居民，但都沒有獲准。

「可以讓我去工作嗎？」瑪麗向院方懇求；她說，見不到丈夫的日子，她天天心神不寧。

全國各地很多人用創意方法和養老院內親人聯繫，但老年痴呆症患者情況很不同，史蒂夫說不出完整的句子，無法用視頻聊天；瑪麗也曾兩度嘗試到「窗口」探視，但那兩次史蒂夫都哭了，他不明白瑪麗為何距離那麼遠。

瑪麗當下發誓，等她能抱著他時，再來相見，否則只會是一場酷刑，尤其失智症患者若缺乏肢體接觸，狀況會惡化得更快。

瑪麗寫信給州長爭取照顧者探視權益、加入臉書「照顧者折衷方案，孤立也會殺人」支持團體，與其他人共同倡議。

瑪麗說：「丈夫離我只有五哩遠，我卻不能去他那兒。這比他死了還糟，因為他無法安息。」

三周前，史蒂夫療養院辦公室打電話給瑪麗，說有兼職洗碗工空缺，問她有沒有興趣來上班？瑪麗馬上答應了，她接受了藥物測試並進行20小時危險廢棄物處置和食品安全影片培訓，終於得以入院和史蒂夫同處。

現在，瑪麗每周兩次前往療養院廚房洗90分鐘髒盤子；她說，「為了能夠去找我丈夫，我想盡一切辦法，因為他需要我的碰觸。」

療養院執行董事維斯洛說，探訪禁令是必要的；但他也承認，禁令讓院民和家人都很艱難，有必要找到創意解決方案，瑪麗和史蒂夫的情況即是如此。

州長德桑提斯(Ron DeSantis)28日則表示，他考慮放寬佛州禁止造訪養老院家人的禁令，辦法是在親人入院探訪前，先做病毒快篩。