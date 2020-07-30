誰先接種疫苗? 美聯邦疾病防治中心開條件

英國「金融時報」(Financial Times)報導，麻州莫德納(Moderna)生技藥廠研發的新冠病毒疫苗，一組療程開價50至60元，比美國製藥大廠輝瑞(Pfizer)和德國製藥公司BioNTech的疫苗價格至少高11元；產業分析師認為，輝瑞和BioNTech的疫苗將對其他製造商形成無形的壓力，進而取決未來疫苗上市的價格。

另方面，隨著疫苗進入測試的最後階段，政府將面臨在疫苗有限的情況下應如何分配，以及哪些人應該優先接種疫苗的抉擇；聯邦疾病防治中心(CDC)29日已開始討論分配的優先順序。

日前美國政府正式訂購輝瑞和BioNTech共同研發的疫苗，與莫德納相同，也是一組療程包含兩劑疫苗，但開價是39元，明顯比莫德納的產品便宜；報導指出，莫德納的疫苗價格適用於美國和其他平均收入較高的國家，但據路透報導，最終價格仍未訂定。

聯邦政府已提供莫德納10億元補助疫苗的研發，莫德納公司發言人表示，該公司正與政府商議未來供應新冠肺炎疫苗「mRNA-1273」的可能性，但未公布具體細節和價格。

官員表示，若疫苗通過最後人體試驗階段且證明安全無虞，第一劑疫苗最快可在年底前釋出；但專家們表示，未來幾個月內政府必須被迫做出一些可能引發爭議的決定。

CDC免疫防治諮詢委員會(Advisory Committee on Immunization Practices)29日開會討論，得出優先施打疫苗的族群將以從事必要性職務的勞工為主，包括護理人員等；而該委員會也將在8月針對八項應列入優先施打疫苗名單的高風險族群進行討論。

以2009年由H1N1流感病毒引發的全球疫情做為借鏡，當時優先接種疫苗的人士包括醫療人員、從事必要性職務的勞工，以及高風險族群；高風險族群多為年長者、需長年照護及長期接受治療的特殊疾病患者。

國家衛生總署(NIH)官員柯林斯(Francis Collins)說：「這項決定將會帶來極大的爭議，更無法讓每個人都開心；會有很多人認為自己應該被列入優先名單中，但事實是我們無法將每個人都列入。」