疫情期間領公共福利 不影響美移民綠卡申請

紐約南區聯邦區域法院法官丹尼爾斯(George Daniels)29日發布全國臨時強制令(preliminary nationwide injunction)，禁止川普政府在新冠病毒疫情期間，對申請綠卡的移民設下「公共負擔」(public charge)排除規定。這意味著移民在疫情期間領取公共福利，不影響綠卡申請。

今年2月，川普政府「公共負擔」新規上路，申請綠卡的移民若曾使用社會福利計畫，將被認定為可能造成「公共負擔」，面臨綠卡申請遭拒的結果。

移民保護團體指出，這項規定在疫情期間恐對移民產生寒蟬效應，移民若有家庭成員還沒拿到綠卡，對於政府部門提供的新冠病毒檢測或治療，便會選擇盡量避開。

丹尼爾斯裁決指出，任何嚇阻居民接受病毒檢測或治療的政策，都將導致當事人以及全體社會的染疫風險隨之增加。他也表示：「疫情期間，政府鎖定移民、祭出打壓行動，尤其危險。」

美國公民及移民服務局(USCIS)今年3月宣布，「公共負擔」新規並不適用於出現染疫症狀而就醫的移民，但丹尼爾斯裁決指出，對於其他幾項讓移民感到擔憂的問題，移民局聲明顯然效力不足，例如染疫移民如果使用糧食券等福利計畫，是否也能夠免於被認定為「公共負擔」。

裁決書中寫道：「純粹依靠移民官員的慈悲心或同情心，絕非合理作法，制定新規或私下設法改變法規，同樣也都不合理。」

移民權益倡議團體「法律協助會」(Legal Aid Society)律師蘇珊‧韋柏(Susan Welber)指出，特別是從事必要行業的移民，由於站在抗疫第一線，需要擁有能夠救命的醫療服務，以及食物救濟等，才能在疫情底下持續生活、保護家人，不必擔心移民申請案件是否會有負面影響。