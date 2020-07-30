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川普考慮在白宮接受共和黨提名

世界日報 / 編譯盧炯燊／綜合29日電
川普考慮直接在白宮接受共和黨提名。 路透
川普考慮直接在白宮接受共和黨提名。 路透

競選連任的川普總統取消原訂在佛州舉行的共和黨全國黨代表大會主要活動後，川普接受黨提名的地點費思量；他29日表示，仍在考慮在哪裡接受候選人提名，有可能安排在白宮舉行。

由於佛州新冠疫情嚴峻，川普上周宣布取消原定下月底在傑克森維爾舉行的共和黨全國黨代表大會，儘管他當時表示，有部分相關活動仍會在北卡羅來納州舉行，將安排遙距集會及較小規模的活動，並以不同方式發表演說，而他現在表示考慮在白宮接受提名，使得提名活動陷入一片混亂。

川普是在回應記者問及下月底在白宮發表提名演說時表示，「這是我們正在考慮的事。」他說共和黨「很快擇定地點」。「我們將很快宣布。有人有什麼想法嗎？我們將很快宣布。」川普對記者說。

這次黨大會可謂一波三折，川普上周宣布取消在佛州舉行黨大會後，表示會在北卡州夏洛特市舉行，但遭到民主黨籍的北卡州長拒絕。川普本星期初仍強調仍計畫在夏洛特舉行一些會議，表明仍會在該市正式接受提名。

他說：「我知道在北卡州很重要，因為我們在那裡有很多代表，這將是提名過程；實際上，這就是提名正式化的地方，我很榮幸在北卡州做到這一點。」

不過他現在考慮在白宮舉行的說法，暗示計畫已變，但確實的地點仍不明。

與此同時，川普已停止在密西根州的電視競選宣傳廣告，將資金轉移到其他地方。雖然2016年大選，川普在密州取得驚人勝利，但今年大選，該州反而轉向堅定支持民主黨。

今年初，曾有預測指密州是最激烈的戰場之一，但入夏後，民調顯示白登在此已掌握壓倒性優勢，因此密州占川普的電視競選廣告開支份額已持續減少。

自6月底以來，川普將競選廣告經費花在其他十個州，在密州的廣告費用甚至少於愛荷華和內華達等小得多的州份，最近幾天，甚至完全停止了在密州購買電視廣告，在密州最大城市底特律，最後一次的電視廣告，已是7月3日之事。

相反，白登在密州的電視廣告費，上月是川普的三倍多。

川普 廣告 白宮

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