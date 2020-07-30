當面授課有益學生 比爾蓋茲支持秋季開學

微軟(Microsoft)共同創辦人比爾‧蓋茲(Bill Gates)28日表明支持川普總統，力求學校在新冠肺炎疫情影響下於秋季開學，並稱「當面授課對年輕學生的益處更大」。

64歲的蓋茲表示28日接受財經新聞網站CNBC「財經論壇」(Squawk Box)節目訪談時，支持學校在秋季開學。

蓋茲說：「我深信，年輕學子可以在每個場所獲得益處，尤其是當我們可以妥善保護老師的時候，益處多過代價。」

不過，蓋茲坦言，年紀較長的學生不用這麼急迫地返回學校。他說：「當學生達到13歲以上，他們往往會端詳所在的場所，並決定如何處理中學課程；如果不去學校，就得努力持續上網學習。」

全國各學區都在爭論是否要依照以往的學年開學或延後，但許多人的考量要素為師生健康，以及是否會引起第二波疫情。

截至29日，美國至少4414萬人確診，超過15萬人死亡。

川普屢次敦促學校開學，他曾7月6日在推特發文以全大寫文字寫道，「學校必須在秋季開學！」

然而，民主黨並不認同川普堅持開學的看法。

民主黨籍眾院議長南西‧波洛西(Nancy Pelosi)說：「總統和他的政府玩弄兒童的健康，我們都希望孩子返校上課，家長和孩子也希望如此，但他們必須安全地返校。」

蓋茲對兒童返校上課的建議意義不凡，因為這位身價億萬的慈善家致力倡議防疫安全措施且「蓋茲基金會」挹注數百萬元研發新冠肺炎疫苗。

蓋茲住的加州疫情仍然嚴重，加州洛杉磯和聖地牙哥學區已宣布秋季全面改採線上授課的計畫。

全國最大的公立學校教育系統紐約市則表示，希望大多數學生秋季起，每周兩到三天到校上課，其他時間則為線上課程。