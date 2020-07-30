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美眾院反壟斷聽證會 議員直言科技巨擘權力太大

中央社 / 華盛頓29日綜合外電報導
臉書執行長祖克柏（右起）、谷歌執行長皮采、蘋果執行長庫克和亞馬遜執行長貝佐斯，29日面對眾院司法委員會，針對「獨占」和「妨礙競爭」等議題回應。美聯社
臉書執行長祖克柏（右起）、谷歌執行長皮采、蘋果執行長庫克和亞馬遜執行長貝佐斯，29日面對眾院司法委員會，針對「獨占」和「妨礙競爭」等議題回應。美聯社

美國聯邦眾議院反托拉斯小組委員會主席西奇里尼今天表示，蘋果、谷歌、亞馬遜、臉書等公司權力過於強大，而且經歷2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情後，勢力還可能再增強。

蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook）、谷歌（Google）執行長皮查伊（Sundar Pichai）、亞馬遜（Amazon）執行長貝佐斯（Jeff Bezos）與臉書（Facebook）執行長祖克柏（Mark Zuckerberg），今天以視訊方式參與反壟斷聽證會。

民主黨籍的西奇里尼（David Cicilline）在會議開場時說：「簡而言之，他們擁有太多權力。」

身為羅德島州聯邦眾議員的西奇里尼表示：「不論是透過自我優待、掠奪性定價，或是要求用戶購買額外產品，這些占優勢的平台為了擴張，以破壞性、有害的方式來施展權力。」

共和黨眾議員單勃納（Jim Sensenbrenner）則以較溫和的口吻開場，他表示，在人們深陷疫情之際，這些科技巨擘是新生活型態的核心，但力量增強就得面臨更多檢視。

單勃納說：「『大』並非本來就不好。…恰恰相反，在美國，成功應該獲得報償。」

單勃納指出，科技企業因創新取得成功和影響力，而美國的反托拉斯法必須隨著創新加以調整。

疫情 祖克柏 共和黨

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