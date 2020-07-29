忌妒佛奇獲邀？川普稱要為洋基開球 被爆憑空捏造

職棒大聯盟23日首場戰役「紐約洋基對華盛頓國民」，請到白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）開球，就在鎂光燈聚集在佛奇開球動作前一小時，川普總統「不甘示弱」地宣布，他也已應邀8月15日在洋基球場開球；但紐約時報27日爆炓，紐約洋基隊和白宮幕僚聽到川普「憑空」冒出此邀請日期，均當場傻眼。

熟悉川普時間表和川普反應的官員私下透露，川普對於佛奇應邀開球成為媒體焦點很惱火，因此特別指示助理打電話給洋基隊官員，表示可以回應洋基隊總裁蘭迪·萊文（Randy Levine）老早之前就提出的開球邀約。

不過，雙方並未敲定任何開球日期。

但川普23日在白宮是這麼向媒體說：「萊文是我的好朋友，他要我開球，我想我會在8月15日在洋基球場開球。」

川普這番「意外」宣布後，白宮助理狼狽通知洋基隊；但8月15日川普其實沒空開球，所以又在26日推文，自己「取消」8月15日的開球。

川普該推文表示：「因為我非常關注『中國病毒』，加上很多計畫好的會議要討論疫苗、經濟狀況等事，我8月15日不能替洋基開球。我們會在本賽季稍晚做這件事。」

川普討厭別人分享媒體光環，佛奇則不在乎成為媒體焦點；而在川普拼命替自己因應新冠病毒疫情失誤辯解時，佛奇試圖將自己塑造成全美公共衛生意識良知之聲；兩人的緊張關係，如今顯然又因職棒球開球，多了一個疙瘩。

川普和佛奇兩人都是棒球迷：川普自幼愛玩棒球，佛奇口罩上有華盛頓國民隊標誌，幾乎快成為該隊的替代吉祥物。以這兩位公眾人物忙碌程度，照理不該為「開球」相互競爭。但這也不是川普第一次因為看到別人出風頭而「吃醋」。

4月，副總統潘斯（Mike Pence）應邀在科羅拉多州空軍學院（Air Force Academy） 畢業典禮致辭前一天，川普就突然宣布他將在西點軍校（West Point）畢業典禮上演講。那件事對西點軍校來說，也是個新聞。

至於佛奇23日在職棒大聯盟開幕役的開球表現如何？由於缺乏練習，佛奇投了個大暴投。