川普秘派武力平亂 當心真有「內戰」

明尼蘇達州非裔佛洛伊德5月間被白人警察跪頸致死後，全美示威暴亂，有人大膽斷言，美國可能再爆發內戰。川普總統想派軍隊「平亂」，國防部長艾思博和軍方高層都反對，如今川普願望卻實現了。上周末，俄勒岡等地出現國土安全部的「特種部隊」強勢執法，向群眾發射催淚彈；部分城市有民眾對示威者開槍，也有示威者駕車衝撞警察，甚至組民兵要對抗政府，這樣下去，可能真的出現小規模「內戰」。

自「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)運動蔓延全美後，部分示威變質，民眾打砸搶和縱火燒商店和建築，或占領地方政府，號稱建立「自治區」；或推倒邦聯歷史人物雕像，連華盛頓、林肯、傑佛遜等總統雕像都受威脅，哥倫布的多座雕像更被砍頭棄置水中。民主黨主政的地方政府因選票和立場考量，姑息破壞行為，無政府狀態讓很多人反感，加深社會分裂對立。

面對亂象，川普6月間曾推文強調「法律和秩序」，要派兵赴各州平亂；他也調動數百名軍人進華府警戒，卻引發風波。多位軍方退休四星將領連署反對軍隊介入內政紛爭，五角大廈也不贊同後，川普被迫讓軍人和國民兵撤出華府。但如今看來，川普轉個彎依舊派武裝力量「鎮壓暴民」，只是不是派正規軍人。

據報導，川普下令出動的部隊，由國土安全部邊境巡邏隊(US Border Patrol)、移民與海關執法局(ICE)及陸戰隊抽調部分人員組成，還包括應付突發事件的特別反應部隊(Special Reaction Team)。這些運用各部會現成武裝人員混編的「特別行動部隊」(Special Operation Group)，開始在示威失控城市執法。

這些武裝人員穿軍人野戰服、配鎮暴武器，除了臂上有Special Operation Group徽章，就沒有其他識別證件，車輛也不掛牌。他們在波特蘭、西雅圖等「重災區」對示威群眾發射催淚彈、螢光彈和辣椒彈，逮捕反抗的民眾。

川普政府強勢執法，顯然讓看不慣無政府狀態、地方社會秩序大亂的民眾喝采，但馬上面臨法律爭議。波特蘭、西雅圖、芝加哥、堪薩斯、阿布奎基和華盛頓特區六位市長向國會陳情，指控川普未在地方政府要求下，派遣聯邦武力到各城市執法，侵犯各州警察權。他們主張聯邦派部隊前應通知地方政府、取得同意；人員車輛都須標誌清楚，執行秘密勤務須先得到當地聯邦法官核准。川普則推文說，若非聯邦執法人員在場，各地聯邦法院早就被攻占了。

情勢很明顯：一，川普恢復法律和秩序，能獲保守派選民讚揚支持，有利他鞏固選票。民主黨地方首長和支持者表明反對，這是11月大選的另一個「戰場」，並涉及憲法爭論。依憲法，治理各州屬地方政府權力，警察權在各州，聯邦政府無權干預。但有些城市如進入無政府狀態，周末更嚴重，川普「平亂」也有法律依據和先例。

二，川普可引用1807年制訂的「反叛亂法」(Insurrection Act of 1807)，藉「保護各地聯邦財產」名義派部隊執法。1877年全美鐵路大罷工、1894年芝加哥大罷工、1954年終止學校黑白種族隔離、1968年馬丁路德‧金恩被暗殺，和1992年洛杉磯大暴動，聯邦軍隊都進入事發地區控制秩序或鎮壓暴亂。

依該法規定，總統面對叛亂、暴力，非法組織或結黨嚴重破壞社會秩序，可派遣聯邦軍隊鎮壓，唯事前須先知會州政府，並發布通告知會民眾可能限制部分個人權利。川普顯然怕引發爭議，這回先有行動，未見宣布，給民主黨找到把柄點燃爭議戰火，責怪川普濫權，雙方都想爭取選票。

三，國土安全部表示，將繼續增派武裝人員到各地執法。從上周末經驗看，特種部隊有武裝優勢，態度強硬，可能刺激激進示威者反擊。加州、華盛頓州都出現示威者放火燒車；德州奧斯丁有民眾向示威群眾開槍，西雅圖有人開車衝撞警方，導致傷亡。肯塔基州路易斯威爾更出現黑人民兵團體NFAC集結，民眾全副武裝，一副要打仗的架式。

美國民間槍枝太多，左右兩派勢力都擁槍自重，強勢執法可壓制激進者氣燄，也可能引發反彈。引發「內戰」或不至於，但大選年各種牛鬼蛇神蠢動，美國在疫情重創、黑白種族衝突、警民對峙暴力之後，這把野火如延燒失控，將使經濟和社會秩序雪上加霜，值得各方留意。