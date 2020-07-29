司法部長眾院護主 被批「讓川普腐敗到極點」

司法部長巴維理(William Barr)28日在眾院司法委員會作證，這是他任內首度現身國會重要聽證會，面對著眾多磨刀霍霍的民主黨議員，尖銳提問包括是否擔任川普總統的政治打手、是否阻撓檢調機關對川普盟友的刑事犯罪調查。

民主黨籍眾院司法委員會主席納德勒(Jerrold Nadler)在聽證會開場致詞中，便直接對巴維理說道：「你在司法部這段時間，透過協助與唆使，讓川普腐敗到極點。」

不過，巴維理顯然有備而來，對於民主黨議員的發問均能滔滔辯護。眾院司法委員會共和黨成員也利用發問時間，讓巴維理擁有反擊空間。

華盛頓郵報分析，巴維理這場國會作證的五大要點包括：

一、毫不掩飾黨派界線分明的立場

自從接掌司法部以來，巴維理一再證明自己是川普的忠實悍衛者。在聽證會上面對議員質疑，巴維理並不否認受到川普私下影響。巴維理雖形容川普是國家元首的「最高典範」，身為司法部長的他可以「獨立行事」，但這套說詞卻與川普的實際言行牴觸。川普多次公開批評司法機關，對於他認為不滿意的案件調查，動輒強烈抨擊。

川普親信兼前任競選顧問史東(Roger Stone)涉嫌「通俄案」國會調查人員說謊，遭到七項重罪且全數定罪，判刑時卻獲得從輕量刑待遇。前任白宮國家安全顧問佛林(Michael Flynn)遭控對調查人員說謊，原本已向法院認罪，但司法部卻撤銷起訴。

巴維理在聽證會上指出，川普的朋友無權獲得特殊禮遇，「但他們也不能遭受比其他人更嚴苛的對待，一切都講求公平。」

二、雖然面臨輿論壓力，卻完全不願讓步，還要加派聯邦幹員到某些城市

巴維理表示，會增派聯邦幹員前往芝加哥、俄勒岡州波特蘭、密蘇里州堪薩斯市等城市，但目的並非鎮壓示威，而是協助當地警方打擊暴力犯罪的另案計畫。

三、否認警察有種族歧視問題

對於非洲裔民眾指控長期遭受警察不公平對待，巴維理說，若從歷史角度來看，非洲裔民眾的感受是可以理解的，也就是對警方存有矛盾心理及不信任。

不過，面對民主黨籍議員詢問時，巴維理則不願承認全美警察機關之間存有於體制上的種族歧視。他說，根據某些研究報告，其實員警對於非洲裔嫌犯較不願開槍，對於白人嫌犯反而較可能輕易開槍。

四、持續對通訊投票提出質疑

之前多次對通訊投票表示憂慮的巴維理，在聽證會上再度提出，外國勢力可能在通訊投票過程大規模動手腳，企圖操控選舉結果，但他並未提供任何證據。

巴維理答覆議員提問時說，現任總統尋求連任如果敗選，票數差距極為明顯，便不可能透過任何方式企圖挑戰選舉結果。

五、對於總統不應在外國勢力暗助之下當選，言詞閃爍

民主黨籍羅德島眾議員西西林(David Cicilline)提問：「總統在選舉當中徵求或接受外國協助是否妥當？」巴維理答覆：「要看是哪一種方式的協助。」

西西林進一步追問：「總統或總統候選人在選舉當中，接受或徵求任何形式的外國協助，是否妥當？」巴維理則說：「並不妥當。」

華盛頓郵報指出，選舉當中接受任何形式的外國援助，均屬違法行為，川普在2019年底遭到眾院彈劾，就是因為他企圖鼓動烏克蘭調查總統大選對手白登(Joe Biden)，以讓白登難堪。