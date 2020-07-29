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佛州男紓困申貸1.1億元 豪買藍寶堅尼超跑涉詐欺被捕

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
邁阿密29歲男子海尼斯，利用造假資料申請聯邦疫情紓困方案的「薪資保護貸款計畫」取得390萬元貸款後，購買一輛義大利超級跑車藍寶堅尼，已經被捕且遭聯邦檢察官以銀行詐欺等罪名起訴。 示意圖／ingimage
邁阿密29歲男子海尼斯，利用造假資料申請聯邦疫情紓困方案的「薪資保護貸款計畫」取得390萬元貸款後，購買一輛義大利超級跑車藍寶堅尼，已經被捕且遭聯邦檢察官以銀行詐欺等罪名起訴。 示意圖／ingimage

司法部指出，住在佛羅里達州邁阿密的29歲男子海尼斯(David Hines)，利用造假資料申請聯邦疫情紓困方案的「薪資保護貸款計畫」(Payroll Protection Program，簡稱PPP)獲准，取得390萬元（約新台幣1.1億）貸款後，購買一輛義大利超級跑車藍寶堅尼(Lamborghini)，已經被捕且遭聯邦檢察官以銀行詐欺等罪名起訴。

海尼斯遭到起訴罪名包括銀行詐欺(bank fraud)、對金融機構提供不實訊息、以非法所得進行交易。海尼斯遭到逮捕時，藍寶堅尼遭到扣押，銀行帳戶裡的340萬元也被凍結。

「薪資保護貸款計畫」成立宗旨，在於協助受到疫情衝擊的小企業度過經濟難關；司法部27日發表聲明指出，海尼斯透過資料造假，取得390萬元（約新台幣1.1億）「薪資保護貸款計畫」貸款，而他原本申請的貸款額度則為1350萬元。

司法部指出，調查人員發現，海尼斯紓困貸款的申請資料當中，對於雇用員工的薪資發放充滿許多不實、誤導訊息，審核申請的金融機構遭到蒙蔽而批准了390萬元貸款。

海尼斯得到貸款之後，把其中31萬8000元(約新台幣954萬元)用來購買一輛2020年的藍寶堅尼Huracan超級跑車，並把跑車登記在自己及公司名下。

司法部指出，海尼斯取得紓困貸款之後，並沒有依照規定用來發放員工薪資，而是在豪華精品店以及邁阿密海灘(Miami Beach)度假村消費。

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