共和黨版紓困案砸17.5億建FBI總部 挨轟圖利川普酒店

參院共和黨議員27日迫於白宮壓力，同意撥出17億5000萬元的紓困案經費，用於華盛頓特區聯邦調查局(FBI)新總部；民主黨國會領袖指控川普總統此舉旨在圖利川普國際酒店(Trump International Hotel)；參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)28日也公開反對，指出FBI等其他預算不應列在其中。

民主黨人懷疑川普施壓，將這筆經費用於重建華府市中心的FBI總部，這樣FBI就不用搬遷，徒留黃金空建築讓新飯店進駐，這恐將對對街的川普國際酒店造成嚴重競爭。

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)27日晚說：「他們沒有錢用於食物券，卻有錢拿來蓋FBI大樓，這麼做只為了讓他們可以減少總統飯店的競爭。」

參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)則指出，他驚訝發現FBI規定埋在共和黨提案中，「他們規畫充足的20億元給FBI總部，圖利川普飯店，然後他們說沒錢用於食物協助，到底有沒有搞錯？」

這項內容公告後，參院共和黨高層先避嫌自己參與這項規定，並稱他們不曉得為何白宮一直堅稱要將此規定放入紓困案中。

麥康諾28日表明，他認為紓困預算應以對抗新冠肺炎優先，反對將預算使用在與疫情「無密切關係」的事務上，「不管這筆預算一開始規畫如何使用，我希望去除所有與疫情無關的部分。」

「讓我為自己說點話，我反對法案中任何無關緊要的修訂。」麥康諾說，「不論是資助FBI總部、為民主黨州的高收入戶減稅、大麻研究和幫助非法移民等等。」

民主黨籍參議員卡丁(Ben Cardin，馬里蘭州)表示，他同意FBI需要新總部，「但把預算放在疫情紓困案之中，的確是滿奇怪的。」

雖然規定上指出，這筆錢可協助FBI「預防、準備並因應國內外的新冠肺炎」，但這項要求似乎跟疫情的經濟後果並無關係；面對FBI新大樓經費與新冠肺炎有何關係的問題，參院撥款委員會主席薛爾比(Richard Shelby)表示，紓困案某些項目與疫情有「延伸關係」。

薛爾比說：「這是與FBI繼續合作的政府提案，他們需要那條街上有FBI新大樓；現在在裡面工作不安全。」

白宮官員否認川普商業利益與FBI計畫有任何關係，白宮發言人迪爾(Judd Deere)說：「一如川普總統所言，FBI迫切需要新大樓，這項措施撥出重要經費給此項目，可讓該建築安穩靠近司法部。」