快訊

直播／中獎率僅4％！客庄旅遊券抽獎 幸運兒是你嗎？

動滋券除了迪卡儂還有哪裡可用？店家清單竟還有特力屋、墊腳石

聽新聞
test
0:00 / 0:00

共和黨版紓困案砸17.5億建FBI總部 挨轟圖利川普酒店

世界日報 / 編譯郭宣含林育正／綜合28日電
參院共和黨議員同意撥出17億5000萬元的紓困案經費，用於華盛頓特區聯邦調查局(FBI)新總部，參院多數黨領袖麥康諾(圖)28日也公開反對，指出FBI等其他預算不應列在其中。 路透社
參院共和黨議員同意撥出17億5000萬元的紓困案經費，用於華盛頓特區聯邦調查局(FBI)新總部，參院多數黨領袖麥康諾(圖)28日也公開反對，指出FBI等其他預算不應列在其中。 路透社

參院共和黨議員27日迫於白宮壓力，同意撥出17億5000萬元的紓困案經費，用於華盛頓特區聯邦調查局(FBI)新總部；民主黨國會領袖指控川普總統此舉旨在圖利川普國際酒店(Trump International Hotel)；參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)28日也公開反對，指出FBI等其他預算不應列在其中。

民主黨人懷疑川普施壓，將這筆經費用於重建華府市中心的FBI總部，這樣FBI就不用搬遷，徒留黃金空建築讓新飯店進駐，這恐將對對街的川普國際酒店造成嚴重競爭。

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)27日晚說：「他們沒有錢用於食物券，卻有錢拿來蓋FBI大樓，這麼做只為了讓他們可以減少總統飯店的競爭。」

參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)則指出，他驚訝發現FBI規定埋在共和黨提案中，「他們規畫充足的20億元給FBI總部，圖利川普飯店，然後他們說沒錢用於食物協助，到底有沒有搞錯？」

這項內容公告後，參院共和黨高層先避嫌自己參與這項規定，並稱他們不曉得為何白宮一直堅稱要將此規定放入紓困案中。

麥康諾28日表明，他認為紓困預算應以對抗新冠肺炎優先，反對將預算使用在與疫情「無密切關係」的事務上，「不管這筆預算一開始規畫如何使用，我希望去除所有與疫情無關的部分。」

「讓我為自己說點話，我反對法案中任何無關緊要的修訂。」麥康諾說，「不論是資助FBI總部、為民主黨州的高收入戶減稅、大麻研究和幫助非法移民等等。」

民主黨籍參議員卡丁(Ben Cardin，馬里蘭州)表示，他同意FBI需要新總部，「但把預算放在疫情紓困案之中，的確是滿奇怪的。」

雖然規定上指出，這筆錢可協助FBI「預防、準備並因應國內外的新冠肺炎」，但這項要求似乎跟疫情的經濟後果並無關係；面對FBI新大樓經費與新冠肺炎有何關係的問題，參院撥款委員會主席薛爾比(Richard Shelby)表示，紓困案某些項目與疫情有「延伸關係」。

薛爾比說：「這是與FBI繼續合作的政府提案，他們需要那條街上有FBI新大樓；現在在裡面工作不安全。」

白宮官員否認川普商業利益與FBI計畫有任何關係，白宮發言人迪爾(Judd Deere)說：「一如川普總統所言，FBI迫切需要新大樓，這項措施撥出重要經費給此項目，可讓該建築安穩靠近司法部。」

FBI 川普 新冠肺炎

延伸閱讀

川普宣布貸款猶如拋出救命索 這支股票一天狂飆逾三倍

防疫首長民調高 川普：沒人喜歡我？

德意志「叩頭中國」迷思（下）：你的「親中」無關我的新冷戰？

最接近川普…白宮國安顧問歐布萊恩染疫

相關新聞

佛州男紓困申貸1.1億元 豪買藍寶堅尼超跑涉詐欺被捕

司法部指出，住在佛羅里達州邁阿密的29歲男子海尼斯(David Hines)，利用造假資料申請聯邦疫情紓困方案的「薪資保護貸款計畫」(Payroll Protection Program，簡稱PPP)獲准，取得390萬元貸款後，購買一輛義大利超級跑車藍寶堅尼(Lamborghini)，已經被捕且遭聯邦檢察官以銀行詐欺等罪名起訴。

影／美眾議員：若侵台必須承受後果 選擇權在中國大陸

友台的共和黨籍聯邦眾議院外交委員會亞太小組首席議員游賀（Ted Yoho）日前表示，將提出「防止台灣遭侵略法案」（Tai...

共和黨版紓困案砸17.5億建FBI總部 挨轟圖利川普酒店

參院共和黨議員27日迫於白宮壓力，同意撥出17億5000萬元的紓困案經費，用於華盛頓特區聯邦調查局(FBI)新總部；民主黨國會領袖指控川普總統此舉旨在圖利川普國際酒店(Trump International Hotel)；參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)28日也公開反對，指出FBI等其他預算不應列在其中。

涉參與中國千人計畫 哈佛教授再遭稅務罪名起訴

美國檢察官今天以稅務相關罪名，起訴哈佛大學一位被控對聯邦當局隱瞞參與中國政府千人計畫，以及接受中國政府研究經費的教授

川普自嘲沒人喜歡 才剛想以科學救疫情又破功了

美國總統川普近日大改先前談論疫情的語調，試圖重振連任希望，卻在今天破功。他在推特提及誤導性的醫學揣測、批評高階病毒專家，...

拜登屬意女性為競選搭檔 8月初宣布人選

美國前副總統拜登（Joe Biden）篤定代表民主黨，在11月總統大選挑戰現任總統川普；拜登屬意女性作搭檔，媒體傳出至少...

防疫首長民調高 川普：沒人喜歡我？

已有美國新冠病毒候選疫苗27日邁入第三階段臨床試驗，將有3萬名志願者參與研究。美國總統川普28日舉行疫情簡報會表示，將援...

從墳場挖回2次！越戰轟炸機 老美愈飛愈愛它

美國正在秘密研發B-21「突襲者」戰略轟炸機，因應新世代國防需求，有趣的是，美軍打算新機交機後，先淘汰較先進的B-2匿蹤戰略轟炸機，而讓老爺轟炸機B-52繼續服役到2050年代，屆時這款老舊笨重的轟炸機將高達100歲。

推特：小川普分享錯誤疫情資訊後未鎖他帳號 僅限制12小時

社交媒體推特28日證實，在川普長子小川普（Donald Trump Jr.）分享一則疫情不實資訊影片違反規定後，對其帳號...

美國俄勒岡州種族示威「裸體雅典娜」瘋傳 女子真實身分曝光

日前鄰近美國西雅圖的俄勒岡州波特蘭市，再度爆發聯邦人員鎮壓種族主義示威者事件，讓西雅圖人重新鼓起精神走上街頭，數千人參與「黑人的命也是命（Black Lives Matter）遊行」，是數週來規模最大一次。然而近日在遊行時一名波特蘭女抗議者，裸體與武裝警察對峙的畫面，快速在社群媒體上瘋傳，甚至被稱作「裸體雅典娜（Naked Athena）」，就在昨（27）日這名女子的真實身份也隨之曝光。

Black大寫white不用 美聯社改體例反掀論戰

美聯社（AP）上月宣布今後報導提及非裔族群或文化時，字首一律改為大寫Black以示尊重，但今天又規定提及白人及相關事物時...

失業金快到期 數百萬人陷不確定的焦慮

公衛專家警告，美國中西部與南部部分地區疫情可能升溫，同時協助數百萬名失業美國人的聯邦紓困金即將到期，令失業者陷入不確定和困頓之中。

熱門新聞

神預言？他翻開日本30年前舊報紙 驚見2020疫情爆發

美股道瓊早盤下跌 台積電ADR跌5.2％

美國俄勒岡州種族示威「裸體雅典娜」瘋傳 女子真實身分曝光

梵谷最後遺作的場景找到了！他死前幾小時仍在這裡創作

雙胞姊妹花超瘋狂！ 共用1個男友還想同時懷孕

韓國銅像遭指影射安倍跪慰安婦 日：衝擊兩國關係

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。