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防疫首長民調高 川普：沒人喜歡我？

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統川普。 美聯社
美國總統川普。 美聯社

已有美國新冠病毒候選疫苗27日邁入第三階段臨床試驗，將有3萬名志願者參與研究。美國總統川普28日舉行疫情簡報會表示，將援引「國防生產法」提供7.65億美元的貸款，協助相機與底片製造商柯達公司，轉投製藥領域，這將是將製藥業移回美國的突破性進展。

另外，川普再度為了羥氯奎寧（hydroxychloroquine）的療效，27日晚間推特上反駁全國過敏和傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci），他28日的疫情說明會上重申，雖不完全同意佛奇看法，但與佛奇關係良好。

川普還說，「很有趣地是，佛奇和HIV專家、新冠肺炎工作小組成員柏克斯（Deborah Birx）為政府工作，他們的支持度很高，卻沒人喜歡我？我想，可能是我的個性使然。」

川普27日在推特指佛奇誤導全民，佛奇28日上午接受美國廣播公司（ABC）晨間節目訪問時表示，他沒有在任何狀況下誤導全民。

美聯社與公共事務研究中心26日發布的民調顯示，僅32%受訪者認同川普處理新冠肺炎疫情的方式。

川普 新冠肺炎 疫情

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