快訊

輪胎大廠作業員站吃便當顧生產線 雲縣府介入調查

SRC案7罪名成立 馬來西亞前總理納吉被判入獄12年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國俄勒岡州種族示威「裸體雅典娜」瘋傳 女子真實身分曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
一名波特蘭女抗議者，裸體與武裝警察對峙的畫面，快速在社群媒體上瘋傳，就在昨日女子的真實身份也隨之曝光。圖擷自每日郵報
一名波特蘭女抗議者，裸體與武裝警察對峙的畫面，快速在社群媒體上瘋傳，就在昨日女子的真實身份也隨之曝光。圖擷自每日郵報

日前鄰近美國西雅圖的俄勒岡州波特蘭市，再度爆發聯邦人員鎮壓種族主義示威者事件，讓西雅圖人重新鼓起精神走上街頭，數千人參與「黑人的命也是命（Black Lives Matter）遊行」，是數週來規模最大一次。然而近日在遊行時一名波特蘭女抗議者，裸體與武裝警察對峙的畫面，快速在社群媒體上瘋傳，甚至被稱作「裸體雅典娜（Naked Athena）」，就在昨（27）日這名女子的真實身份也隨之曝光。

根據《 每日郵報 》報導，該名暱稱「裸體雅典娜」的女子，受訪時表示自己的名字叫做珍（Jen），是一名30多歲的性工作者，當時在看到鎮暴警察擺出戰士般的姿勢，感到相當憤怒，於是就選擇脫下身上衣物用裸體的方式向警方抗議。

報導中提到，珍脫下衣服的舉動並沒有事先計畫，但卻要思考很多事情，她提到自己的內心深處有一個女性化的感覺，讓她感到相當刺激，既平靜又感覺到害怕，裸體就是表達政治訴求的一種方式。

在7月20日所拍攝的畫面中可看見，珍當下大步邁向眼前穿著重型防護裝備的警察，但她卻感覺一點也不畏懼。珍也進一步解釋自己裸體的原因，她認為裸體可以證明示威民眾都是手無寸鐵的百姓，「清空他們的口袋，脫下他們的衣服，這裡沒有任何人攜帶武器」。

珍認為裸體可以向警方證明示威民眾都是手無寸鐵的百姓。圖擷自每日郵報
珍認為裸體可以向警方證明示威民眾都是手無寸鐵的百姓。圖擷自每日郵報

西雅圖 黑人

延伸閱讀

有誤解？他拍日本店家做「台北蔥麵包」 網笑翻：這誤會大了

2天9確診！醫生曝台灣「誇張現況」嘆：海嘯在眼前卻視而不見

澎湖報復性旅遊大批人潮擠街上 網一看驚呼：難道是跨年嗎

停車擋人又來了！餐廳吃飯停車被擋 一家老小等到天黑都無法移車

相關新聞

美國俄勒岡州種族示威「裸體雅典娜」瘋傳 女子真實身分曝光

日前鄰近美國西雅圖的俄勒岡州波特蘭市，再度爆發聯邦人員鎮壓種族主義示威者事件，讓西雅圖人重新鼓起精神走上街頭，數千人參與「黑人的命也是命（Black Lives Matter）遊行」，是數週來規模最大一次。然而近日在遊行時一名波特蘭女抗議者，裸體與武裝警察對峙的畫面，快速在社群媒體上瘋傳，甚至被稱作「裸體雅典娜（Naked Athena）」，就在昨（27）日這名女子的真實身份也隨之曝光。

Black大寫white不用 美聯社改體例反掀論戰

美聯社（AP）上月宣布今後報導提及非裔族群或文化時，字首一律改為大寫Black以示尊重，但今天又規定提及白人及相關事物時...

失業金快到期 數百萬人陷不確定的焦慮

公衛專家警告，美國中西部與南部部分地區疫情可能升溫，同時協助數百萬名失業美國人的聯邦紓困金即將到期，令失業者陷入不確定和困頓之中。

協商紓困ing 美國經濟也缺一劑強心針

國會和白宮嘗試推出新一輪紓困方案，但仍無法掩飾美國經濟基本面不佳的事實；現在更有專家擔心，政府可能不會為提升就業市場和經濟，採取應有措施。

中共不改變 世界不安全？蓬佩奧發表「新鐵幕演說」

美國國安、情報與司法首長近期陸續批評中共之後，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於7月23日發表對中政策重量級演說，強調中共為自由世界的最大威脅，呼籲盟友共同促進中共政權改變。蓬佩奧這場演說升高意識形態對峙情勢，被國際輿論視為具有美中冷戰「新鐵幕演說」之歷史地位。

美國狗公園夫婦除口罩野餐 加州大媽暴怒狂噴胡椒

美國加州聖地牙哥市（San Diego）女子奧布萊恩（Ash O'Brien）與丈夫凱利（Jarret Kelley）上周四（23日）攜愛犬前往羅德斯狗公園（Dusty Rhodes Dog Park）野餐，期間突遭一名戴黑色口罩的女子辱罵及噴灑胡椒噴霧，指責他們進食時沒有戴口罩；奧布萊恩其後報警，希望施襲者承擔法律責任。

Fujifilm拿下美政府2.65億美元合約 支援生產新冠疫苗

美國總統川普周一（27日）宣布，美國的衛生及公共服務部與Fujifilm簽署2.65億美元合約，以擴大美國新冠疫苗的產能...

美國波特蘭鎮壓：川普派出「聯邦鎮暴特工團」...可不可以?

川普以「守護聯邦官署」為名，派遣了美國國土安全部（DHS）與美國海軍陸戰隊的混和特遣隊，在未經地方政府的邀請下進駐波特蘭市。「川普特工」未配帶識別證且配備重裝鎮暴裝備，又以無牌警車捕捉街頭示威者的行為，各界譁然，怒不可抑的抗議群眾當然不能坐視川普特工的鎮壓行動......

美國新州一出租房擠滿700人聚會 屋主和2召集人遭起訴

美國新澤西州一間Airbnb出租房26日晚間有700多人集會，警方花了近五小時強制解散後，屋主和兩名聚會召集人已遭到起訴...

美新紓困案共和黨提議 再發1200美元但失業金先砍成200

美國共和黨周一（27日）公布規模約1兆美元新一輪紓困案的提議，即將與民主黨的版本展開協商。

CDC：全美23州爆發沙門氏桿菌傳染 感染源不明

美國疾病管制暨預防中心(CDC)統計顯示，全美共計23州爆發沙門氏桿菌(salmonella)傳染，累計感染案例有212例，約有31人遭感染後住院治療，所幸並無死亡案例傳出。在23州當中，俄勒岡州共有51個通報案例居冠，其次為出現40個案例的猶他州。

數位大戰！川普、拜登競選廣告瞄準推特、臉書

美聯社報導，社群媒體已經被川普（Donald Trump）和拜登（Joe Biden）鎖定為競選廣告的主要攻擊對象，卻也是他們競選廣告花費最多的平台。

熱門新聞

英特爾開除首席工程師 為7奈米慘輸負責

美駐成都總領館關閉 總領事台灣妻：很多人都哭了

買土地能娶小姨子！美照曝光引來多名追求者示愛

續飆新天價！台積電ADR盤前續漲5% 一度站上80美元大關

美股早盤平盤波動 台積電ADR繼續飆10%

金價創新高 為什麼亞洲投資人都忙著賣？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。