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美國俄勒岡州種族示威「裸體雅典娜」瘋傳 女子真實身分曝光
日前鄰近美國西雅圖的俄勒岡州波特蘭市，再度爆發聯邦人員鎮壓種族主義示威者事件，讓西雅圖人重新鼓起精神走上街頭，數千人參與「黑人的命也是命（Black Lives Matter）遊行」，是數週來規模最大一次。然而近日在遊行時一名波特蘭女抗議者，裸體與武裝警察對峙的畫面，快速在社群媒體上瘋傳，甚至被稱作「裸體雅典娜（Naked Athena）」，就在昨（27）日這名女子的真實身份也隨之曝光。
根據《 每日郵報 》報導，該名暱稱「裸體雅典娜」的女子，受訪時表示自己的名字叫做珍（Jen），是一名30多歲的性工作者，當時在看到鎮暴警察擺出戰士般的姿勢，感到相當憤怒，於是就選擇脫下身上衣物用裸體的方式向警方抗議。
報導中提到，珍脫下衣服的舉動並沒有事先計畫，但卻要思考很多事情，她提到自己的內心深處有一個女性化的感覺，讓她感到相當刺激，既平靜又感覺到害怕，裸體就是表達政治訴求的一種方式。
在7月20日所拍攝的畫面中可看見，珍當下大步邁向眼前穿著重型防護裝備的警察，但她卻感覺一點也不畏懼。珍也進一步解釋自己裸體的原因，她認為裸體可以證明示威民眾都是手無寸鐵的百姓，「清空他們的口袋，脫下他們的衣服，這裡沒有任何人攜帶武器」。
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