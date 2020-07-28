協商紓困ing 美國經濟也缺一劑強心針

國會和白宮嘗試推出新一輪紓困方案，但仍無法掩飾美國經濟基本面不佳的事實；現在更有專家擔心，政府可能不會為提升就業市場和經濟，採取應有措施。

牛津經濟研究院(Oxford Economics)首席經濟學者南西‧霍頓(Nancy Vanden Houten)表示：「我們現在非常脆弱，經濟仍需要一劑強心針。」

目前失業率約11.1%，7月重返職場的人數可能放緩；經濟學者表示，若政府不提供支援，經濟可能持續衰退。

白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)26日曾自信表示，美國正在V型復甦，但無人相信他說詞。

目前就業市場和經濟仍讓人擔憂，首次申請失業補助的人數，已連續18周超快百萬人；購物、外出用餐人數在疫情捲土重來之際，又開始下滑。

經濟學者表示，目前最需要的是給予失業者數上千萬甚至數億的救濟，同時資助州和地方政府，並補助營運遭受衝的小企業。

新冠肺炎導致幾乎一半家庭有成員失業，並表示害怕永遠失去工作；而每周600元的救濟金即將結束，下一輪紓困案在國會達成共識可能還需要一段時間。

白宮理想的新紓困案，希望結合州政府的失業補助，目標達到領取人過去收入的70%，同時對高薪者設定上限。平均下來，州補助能達到45%領取人的過去收入。

民主黨失望失業津貼維持600元，共和黨期望降至200元；部分專家擔心，超過原本每周薪資的600元使求職動力下滑。

耶魯大學研究發現，補助並不是主因，高失業率才影響求職意願。

美國勞工聯盟(AFL-CIO)首席經濟學者史普利格斯(William Spriggs)持類似觀點，5月和6月有750萬人就業，代表失業率高時，勞工更願意抓住機會，「這如同船難中的救生艇，不上去你就完了。」

保守派智庫「美國企業研究所」(American Enterprise Institute)經濟學者史川(Michael Strain)表示，他支持救濟金減少至每周200元，但多餘的預算應用來振興經濟，給予州和地方政府，以及小企業更多補助。

他說：「重點在於不減弱勞工的求職慾望，同時支持經濟和消費。」