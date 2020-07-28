失業金快到期 數百萬人陷不確定的焦慮

公衛專家警告，美國中西部與南部部分地區疫情可能升溫，同時協助數百萬名失業美國人的聯邦紓困金即將到期，令失業者陷入不確定和困頓之中。

疫情爆發之初，聯邦政府增加每周600元的失業金，但這筆錢將於31日到期；國會目前仍在商討下一步，但多數州無法承擔發放這麼多的失業金給民眾。

標準失業金通常發放給低收入戶，就算各州失業信託基金縮水，這筆失業今仍會照常發放。

各州依據失業者先前收入，至少會提供一部分福利金給失業者，但最高金額因各州而異；密西西比州每周235元，麻州每周1234元；失業金領取期限在喬治亞州最長僅六周，但在蒙大拿州則長達28周，多數州通常僅提供失業金到第26周。

聯邦政府也提供免利率貸款，給失業保險信託基金縮減的州，目前已有十州接受這筆貸款。

有些州的失業申請系統老舊，員工還沒處理完應接不暇的失業金申請時，聯邦失業金就面臨過期的窘境。

肯塔基州州長貝席爾(Andy Beshear)27日每日簡報時坦言，肯塔基州在財政上無法提供協助，並稱手邊工具嚴重不足。

就肯塔基州先前數千份申請中，絕大多數的最後一道程序是寄解釋信給聯邦政府，但這封信曠日廢時。

貝席爾表示：「我們需要另一輪的薪資保護貸款計畫(PPP)，我們需要延長失業金。」

而在佛州，許多人擔心失業金過期的衝擊，並預期就職中心會出現更多求職者。

佛州西南部工作資源(CareerSource Southwest Florida)傳播主任瓦爾(Jim Wall)表示：「大家眼睛都盯著華府看他們提出的新紓困案。」他認為失業金會以某種方式延長，但不確定議員要花多久時間才能放下歧見，他認為這也會影響業界。

瓦爾指出，工作資源6月重開後，人潮本來不多，但最近失業金截止日將近，已陸續湧入大量求職人潮。