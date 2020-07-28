高盛CEO當DJ！電音音樂會不理社交距離 紐約州長喊查

由高盛集團執行長David Solmon兼職DJ擔任開場嘉賓，並且請來電音團體Chainsmokers壓軸演唱的一場周末夜慈善音樂會，共吸引到大約2,000人；但紐約州長郭謨對其「嚴重違反保持社交距離規定」的行為大為震驚，他說公衛部門將調查此事，「絕不容忍非法且枉顧公共衛生」。

這場在南漢普敦舉行的活動取名「安然無恙汽車音樂會」，有社交名媛、金融菁英和名流如溫克沃斯（Winklevoss）雙胞兄弟等現身。

眾人本來應該待在停放於指定位置的汽車旁，但上傳分享的影片顯示，一大群人聚集舞台附近、在草地上或擠上車頂跳舞，還有一些人沒戴口罩與朋友飲酒作樂。

這場音樂會大約停有500輛車，場地費高達2.5萬美元，高檔的包括一輛有空調和私人衛浴的露營車。根據買票入場後收到的電郵通知，主辦單位鼓勵戴口罩，但如果待在車旁，並不強制要求。