美國狗公園夫婦除口罩野餐 加州大媽暴怒狂噴胡椒

美國加州聖地牙哥市（San Diego）女子奧布萊恩（Ash O'Brien）與丈夫凱利（Jarret Kelley）上周四（23日）攜愛犬前往羅德斯狗公園（Dusty Rhodes Dog Park）野餐，期間突遭一名戴黑色口罩的女子辱罵及噴灑胡椒噴霧，指責他們進食時沒有戴口罩；奧布萊恩其後報警，希望施襲者承擔法律責任。

奧布萊恩表示，當日與丈夫在草坪上坐下準備野餐，一名女子突然上前責罵二人是「白癡」，並質問為何不戴口罩，「她對着我們連珠炮發，我要求她離開，不要再騷擾我們」。

女子一度離開後折返，手裡卻多了一罐胡椒噴霧朝向他們狂噴。奧布萊恩說，起初她被當面噴灑，丈夫見狀挺身護妻，「然後整罐都噴在他身上。」網上片段中，該名戴黑色口罩的大媽牽着一隻狗，不停地對凱利狂噴胡椒噴霧，令到他要不斷側身閃避攻擊。

「我們不知道公園內不能進食」

奧布萊恩稱，該名女子把整罐胡椒噴霧噴盡才肯罷手離開，他們就自行駕車入院接受治療及報警，「我們並不知道在公園內不能進食，而且當時附近無人，總算是保持了社交距離。我希望她最終被判入獄，她對我丈夫施襲，實在令人非常憤怒。」

網上留言大多批評「噴椒婦」手法過火，「幸好當時有拍片證明清白」、「這太瘋狂了，希望警方早日拘捕她」；不過也有意見認為「本來就不應在那範圍內進食，兼且不戴口罩，只能說句活該」。

加州累計有453,155宗新冠肺炎確診個案，共8455人不治；州政府一個月前頒佈「口罩令」，在大多數室內場所以及無法保證社交距離的戶外必須戴口罩，違者可被罰款。

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文章授權轉載自《香港01》