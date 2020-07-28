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CDC：全美23州爆發沙門氏桿菌傳染 感染源不明
美國疾病管制暨預防中心(CDC)統計顯示，全美共計23州爆發沙門氏桿菌(salmonella)傳染，累計感染案例有212例，約有31人遭感染後住院治療，所幸並無死亡案例傳出。在23州當中，俄勒岡州共有51個通報案例居冠，其次為出現40個案例的猶他州。
根據疾病管制暨預防中心報告，出現沙門氏桿菌傳染案例的包括亞利桑納州、加州、佛羅里達州、愛達荷州、伊利諾州、愛阿華州、緬因州、密西根州、明尼蘇達州、密蘇里州、蒙大拿州、內布拉斯加州、北卡羅來納州、北達科他州、俄亥俄州、俄勒岡州、南達科他州、田納西州、猶他州、維吉尼亞州、華盛頓州、威斯康辛州、懷俄明州。
疾病管制暨預防中心24日指出，沙門氏桿菌傳染正在迅速擴大中，但到目前為止，還沒查出究竟罪魁禍首是哪一種食物，或者傳染源頭是與哪一家連鎖超市、餐廳有關。
這波沙門氏桿菌傳染最早出現通報案例是在本月10日，當時全美只有三州傳出疫情，共有13個通報案例。
沙門氏桿菌感染通常在接觸感染源的6小時至6天之內出現症狀，發病期間約1周。沙門氏桿菌感染症狀包括噁心嘔吐、可能帶血的腹瀉、發燒、頭疼、胃痙攣。
在極少數的案例裡，沙門氏桿菌感染具有致命威力。五歲以下幼童、65歲以上老年人，感染之後狀況惡化的風險較高。
但疾病管制暨預防中心指出，某些民眾感染沙門氏桿菌之後，持續數周並無任何跡象，某些民眾則在感染之後，連續好幾周狀況遲遲不退。
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