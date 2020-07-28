CDC：全美23州爆發沙門氏桿菌傳染 感染源不明

「55年前他在此捍衛民權，55年後他的信念依然鼓舞世人。」曾與金恩博士並肩走上街頭、倡議黑人民權的領袖人物——約翰．路易斯（John Lewis）——在17日病逝後，一系列隆重的追悼儀式在近期展開，以紀念這位歷史上名聲卓越的奠基者。26日星期天，馬車拉著路易斯的棺木，重返1965年和平遊行「塞爾瑪進軍」的歷史現場：柏圖斯大橋，當時25歲的路易斯是群眾的率領者之一，也在這場血腥鎮壓中被打傷住院。送葬隊伍在大橋上鋪設玫瑰花瓣，用以象徵抗爭留過的鮮血。

2020-07-27 20:30