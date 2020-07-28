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數位大戰！川普、拜登競選廣告瞄準推特、臉書

世界日報 / 編譯組／美聯社26日電
川普（左上）與拜登（右下）花大錢打競選廣告的臉書和推特，也是他們攻擊的對象。（美聯社）
川普（左上）與拜登（右下）花大錢打競選廣告的臉書和推特，也是他們攻擊的對象。（美聯社）

美聯社報導，社群媒體已經被川普（Donald Trump）和拜登（Joe Biden）鎖定為競選廣告的主要攻擊對象，卻也是他們競選廣告花費最多的平台。

在川普和拜登（Joe Biden）每周砸數百萬元在臉書、Google等網站提高曝光率的同時，他們也利用網路廣告批評科技平台的政策：川普已經買下臉書數百個訊息空間，指控推特和Snapchat干涉今年的選舉，拜登也在臉書花數百萬元登廣告，批評臉書容許政治人物，特別是川普，在他們的網站上自由發表不實訊息，並呼籲他的支持者聯署請願，要求臉書刪除不實內容。

川普在臉書刊登的近600則廣告中的一則中說：「推特正試圖透過不讓你們的總統發聲，來干擾2020年大選。」拜登則在臉書推動名為「迅速解決問題」（#MoveFastFixIt）運動，批評臉書在保護用戶受外國干擾和被虛假訊息欺騙等方面做得不夠。

智庫大西洋理事會（Atlantic Council）數位取證研究實驗室（Digital Forensic Research Lab）布魯金（Emerson Brooking）說：「如果是2016年大選，川普或克林頓的競選團隊不會整天寫信給臉書，因為當時這並非競選的主軸，但現在已經成為主要議題。」

美聯社表示，主要社群媒體正在想辦法避開政治地雷區，嘗試盡量減少不實訊息，並防範外國人像上次美國大選一樣，操縱他們的網站。美聯社稱，這些社群媒體的行動或無所行動，引發爆炸性的政黨反應，也結束了他們自稱為中立平台的輝煌歲月。

路易斯安納州立大學（Louisiana State University）政治傳播系教授索勒斯（Kathleen Searles）表示，拜登在臉書花大錢打廣告，一是為了對抗川普不實的發文，二是因為網路廣告是召集支持者的一種廉價且有效的方法。

廣告 川普 社群媒體 假訊息

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