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逮捕「金州殺手」功臣 灣區族譜網站 百萬DNA檔案被駭
協助警方逮捕加州惡名昭彰「金州殺手」（Golden State Killer）的族譜網站GEDmatch，上周爆出他們提供給執法單位的100多萬DNA檔案遭到洩漏。
GEDmatch上周向會員表示，他們的伺服器遭不明人士透過一個現有帳戶進行「複雜攻擊」，使他們提供給執法單位使用的用戶訊息遭暴露約三小時。GEDmatch說：「我們在事件發生不久後獲知消息，立即關閉了網站。」
然而，在GEDmatch網站重開後，在所有用戶權限被設定為「選擇加入」（opt-in）執法匹配時，伺服器再度遭人駭入。
GEDmatch發表聲明說：「我們保證，您的DNA資料並未受到損壞，因為GEDmatch不會把原始文件儲存在網站上。當您上傳數據時，數據會被程式化，原始文件也會被刪除，這是我們保護用戶重要個人資料的方法之一。」
GEDmatch上周獲悉，總部位於以色列的族譜網站、同時也是GEDmatch用戶的MyHeritage，也成了網路詐騙的對象。
GEDmatch 2018年協助加州確認狄安吉洛（Joseph James DeAngelo）就是人稱「金州殺手」的連續殺人犯和強暴犯，因而聲名大噪。
截至2019年，已經有超過120萬人使用GEDmatch的免費服務，從不同的DNA檢驗公司上傳數據給GEDmatch，來與他人的DNA進行比對，為族譜學家和尋找血緣關係的民眾提供莫大的幫助。
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