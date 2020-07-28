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美大選／3關鍵州全落後 川普批假民調

聯合報 / 國際組／綜合報導
距投票只剩百日，尋求連任的川普（左）總統在多項全國民調，都落後挑戰的民主黨準總統候選人拜登。（美聯社）
距投票只剩百日，尋求連任的川普（左）總統在多項全國民調，都落後挑戰的民主黨準總統候選人拜登。（美聯社）

美國總統大選進入倒數一百天，力拚連任的總統川普聲勢持續疲軟。最新民調顯示，二○一六年助他勝出的三關鍵州，川普支持度全都落後民主黨對手前副總統拜登

美國有線電視新聞網（CNN）廿六日民調顯示，亞利桑那、佛羅里達、密西根三個川普上次拿下的州，現在全都倒向拜登。

在亞利桑那州，拜登以四成九對四成五支持度領先川普，密西根州拜登以五成二大幅領先川普的四成，在佛州，拜登支持度五成一對川普四成六。CNN指出，自一九二四年以後，還從沒有共和黨總統候選人輸掉佛州後還能贏得總統大選。

在全美登記選民支持率上，拜登也以五成二比四成領先川普。

不過川普廿六日積極為自己辯護，矢言「沉默的大多數」選民會將他推上勝利寶座。

法新社報導，川普提醒那些看扁他的人，上次美國大選民調就失準，他先在黨內擊敗所有競爭對手出線，接著擊敗了民主黨候選人希拉蕊．柯林頓。

他還推文：「川普陣營更具熱情，甚至超越二○一六年。拜登則一點兒都沒有！沉默的大多數選民會在十一月三日發聲！假民調和假新聞救不了激進左派。」

拜登則說，他要為「美國的靈魂」而戰，呼籲選民別讓川普連任，他推文說，「在這一百天，我們有機會讓我們的國家步上新軌。」

拜登在達拉瓦州的家鄉展開罕見的低調競選活動，他沒有發起集會也極少召開記者會，坐看川普深陷麻煩之中。

川普 拜登 民調

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