不後悔批佛奇！納瓦羅：唯一感遺憾是他大聯盟開球暴投

白宮貿易顧問納瓦羅27日表示，對日前投書批評國家過敏和傳染病研究所所長佛奇一事不感到後悔，並透露自此事發生後，就沒跟佛奇說過話了。

他在接受福斯新聞節目「福斯與朋友」（Fox & Friends）訪問時說：「我唯一感到遺憾的是，佛奇博士在美國職棒大聯盟開幕那天的開球。我為他感到難過。」

因疫情延宕至23日開打的MLB新球季，由佛奇在開幕戰中為衛冕軍華盛頓國民隊開球，結果投了一個大暴投，

當被問到想對佛奇說什麼話時，納瓦羅則回答說：「讓我們一起對抗中國病毒，跟總統一起打敗它。」

納瓦羅14日在今日美國報撰文批佛奇在每件事上都錯了，但川普15日答覆媒體提問時稱跟佛奇關係很好，白宮同日亦稱納瓦羅投書未經過白宮例行審核管道，只是他的個人意見。