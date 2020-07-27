陸外交部警告：孟晚舟事件拖越久對中加關係危害越大

針對華為首席財務長孟晚舟的律師申請中止執行美國引渡程序，大陸外交部發言人汪文斌27日對此表示，加拿大為美方火中取栗，實際上是被美方利用，更重要的是，孟晚舟事件拖得越久，對中加關係的危害就越大。

路透報導，汪文斌在27日大陸外交部的例行記者會上表示，希望加方從事情本身的是非曲直和自身的利益出發，盡快地妥善解決孟晚舟事件，消除中加關係發展的障礙，以實際行動推動兩國關係重新回到正確軌道。

據23日公佈的文件顯示，孟晚舟的律師向加拿大法院申請中止執行美國引渡程序，其提出請求的原因在於，有部分是基於律師聲稱美國總統川普和其他政府高官企圖利用孟晚舟作為貿易爭端討價還價的籌碼，進而破壞了司法程序。

汪文斌指出，加拿大政府有必要向公眾解釋美方提供的證據存在的問題，當然也有聽說美方正在阻撓加拿大政府這麼做，加拿大法院披露的相關證據充分表明，孟晚舟事件是美方濫用加美引渡條約，為了打壓大陸高技術企業和華為公司而一手炮製的嚴重政治事件。